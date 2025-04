Annina Semmelhaack rechnet nicht mit einem Sieg bei KDRS

Annina Semmelhaack wird in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars antreten. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verrät sie, dass sie selbst nicht mit dem Sieg oder der Gewinnsumme von 50.000 Euro rechnet. "Ganz ehrlich, ich spekuliere nicht mit dem Gewinn oder mit der Gewinnsumme", erklärt sie. Sollte sie dennoch gewinnen, habe sie bereits eine Idee, wie sie das Geld einsetzen würde: "Ich habe mal für die Organisation Habitat for Humanity in Nepal ein paar Häuser bauen dürfen. Da spendet man nicht nur Geld, sondern packt auch selbst vor Ort mit an! Das finde ich eine großartige Sache. [...], insofern denke ich, das ist ein Projekt, was ich unterstützen würde."

Trotz ihrer niedrigen Erwartungen auf den Sieg habe sich die Unternehmerin gut auf die Show vorbereitet. Humorvoll erklärt sie, dass sie ihr Vokabular etwas aufpolieren musste: "Ich habe wirklich zu Hause gesessen und das Alphabet von A bis Z durchstudiert, und zwar nach Schimpfwörtern, weil das war in der letzten Staffel Thema und ich habe gedacht, das kann nicht angehen, dass mir nichts einfällt." Für Annina, die in Wettkämpfen und Strategiespielen gegen andere Prominente wie Jona Steinig (29) und Hati Suarez antreten wird, sind solche Trainingsmethoden vielleicht genau der richtige Weg, um in der thailändischen Sala bestehen zu können. Mit ihrem Mix aus Ehrgeiz und Selbstironie könnte sie frischen Wind in die Sendung bringen.

Annina blickt auf ein abwechslungsreiches Leben zurück, das sie durch verschiedene Karrieren führte. Bekannt wurde sie zunächst durch ihre kurze, aber auffällige Karriere in der Pornobranche, bevor sie wieder in den Immobiliensektor einstieg. Zudem wagte sie 2021 einen Ausflug in die Politik und sorgte durch ihre Beziehung zu FDP-Politiker Hagen Reinhold für Schlagzeilen. Ihre Teilnahme an der Show ist nicht die erste im Reality-TV: Bereits 2009 stand sie bei Big Brother vor der Kamera. Mit dieser Erfahrung im Gepäck könnte Annina auch bei "Kampf der Realitystars" für spannende Momente sorgen.

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack im August 2022

RTLZWEI Annina Semmelhaack, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

