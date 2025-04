Annina Semmelhaack buhlt bei KDRS nicht um Sendezeit

Annina Semmelhaack tritt dieses Jahr bei Kampf der Realitystars an. In einem Interview mit RTLZWEI erklärt sie, dass sie nicht vorhabe, aktiv um maximale Sendezeit vor den Kameras zu buhlen: "Wenn ich ganz ehrlich bin, dann gilt bei mir Qualität vor Quantität. Ich werde nicht um die Kameras buhlen, aber ich bin mir sicher, dass einige gute und authentische Augenblicke dabei sein werden." Damit macht Annina bereits vor der Ausstrahlung deutlich, worauf es ihr in der Show ankommt.

Die ehemaligen Kandidaten der Sendung wissen: Der Konkurrenzdruck ist hoch und nicht selten entstehen zwischen den Teilnehmern Spannungen. Auch Annina könnte in hitzige Konflikte geraten, vor allem wenn es um Werte geht. "Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Unehrlichkeit und Intoleranz", so die Reality-Darstellerin. Ob sie sich mit dieser Einstellung schnell Feinde macht oder vielleicht sogar auf Gleichgesinnte trifft, bleibt abzuwarten. Eins steht fest: Die Mischung aus Ehrgeiz und Authentizität könnte Annina zu einem der herausstechenden Gesichter der diesjährigen Staffel machen.

Neben ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" sorgte Annina bereits in mehreren TV-Formaten für Aufsehen. Ihren Bekanntheitsgrad erlangte sie nicht nur durch ihre frühere Karriere als Pornodarstellerin, sondern auch durch ihre Präsenz in verschiedenen Realityshows. In den letzten Jahren schlug sie allerdings einen ganz anderen Weg ein: 2021 trat sie der FDP bei und engagierte sich politisch – mit überraschendem Ausgang. Während eines Praktikums im Bundestag lernte sie den damaligen FDP-Abgeordneten Hagen Reinhold kennen, mit dem sie seit 2022 offiziell liiert ist. Die beiden wollen noch in diesem Jahr heiraten. Ob sie in der Show Details dazu preisgibt, bleibt abzuwarten.

Annina Semmelhaack im August 2022

Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack im April 2024

