Bianca Censori äußert sich zu Ehemann Kanye Wests Ausrastern

Bianca Censori (30) hat sich inmitten wachsender Gerüchte über eine Trennung von ihrem Ehemann Kanye West (47) zu Wort gemeldet. Auf der Plattform X verteidigt die Designerin indirekt die Meinungsfreiheit des umstrittenen Rappers. In ihrem Beitrag schreibt Bianca: "Ich respektiere Kanye West und sein Recht auf Meinungsfreiheit, aber ich bin kein Mitläufer. Ich stehe für meine eigenen Werte, selbst wenn das bedeutet, gegen geliebte Menschen zu stehen." Diese Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Kanye wegen seiner antisemitischen Äußerungen und kontroversen Posts erneut in der Kritik steht. Auch wurde zuletzt behauptet, die Beziehung des Paares sei stark angeschlagen.

Die Ehe der beiden scheint alles andere als einfach zu sein. Insider berichten, dass Bianca zunehmend unter dem Einfluss und der Kontrolle von Kanye leide. Obwohl es Gerüchte gab, dass sie die Beziehung verlassen wolle, sei dieser Schritt für sie kompliziert. Einem Bekannten zufolge hätten die Kommentare und öffentlichen Eskapaden des Rappers, die oft in Hassbotschaften und Streitereien in sozialen Medien gipfelten, einen enormen Druck auf sie ausgeübt. Auch eine Passage in Kanyes neuem Album, die sich auf Bianca bezieht, suggeriert, dass sie in Erwägung zog, ihn zu verlassen. Trotzdem wurden die beiden kürzlich wieder zusammen in Tokyo gesichtet, was die Gerüchte um ihre Trennung vorerst nicht bestätigt.

Kanye, der immer wieder mit seinen verbalen Ausrastern Schlagzeilen macht, sorgte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit frauenfeindlichen und antisemitischen Posts für öffentliche Entrüstung. Auch Gerüchte über Vergewaltigungsvorwürfe und sein umstrittenes Verhalten gegenüber Ex-Frauen und früheren Partnerinnen trugen zu seinem angeschlagenen Ruf bei. Bianca habe sich laut einem Ex-Mitarbeiter von Kanye seit der Beziehung stark verändert. "Sie hat sich in einen Dämon verwandelt. Bianca hat immer seltsame Sachen gemacht. Sie kam zum Beispiel einfach zu uns und fragte, was wir über Juden denken würden", schilderte Louis Pisano in dessen Blog Discoursted.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, 2024

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

