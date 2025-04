Bestätigt Kanye West die Trennung in seinem neuen Song?

Kanye West (47) scheint in seiner neuesten Single "BIANCA" auf eine mögliche Trennung von seiner Frau Bianca Censori (30) anzuspielen. Die Designerin und der Rapper sind seit zwei Jahren verheiratet, doch in dem Song deutet Kanye an, dass sich die Beziehung der beiden in einer Krise befindet. "Mein Baby ist weggelaufen", lautet eine Zeile, die viele Fans aufhorchen ließ. In dem Lied beschreibt er zudem, dass Bianca offensichtlich Schwierigkeiten mit seinen kontroversen Social-Media-Beiträgen hatte und ihn sogar dazu bewegen wollte, sich in Behandlung zu begeben. Kanye hingegen weist diese Idee zurück und rappt: "Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht."

Die Hinweise auf Beziehungsprobleme sind auch außerhalb seines Songs nicht zu übersehen. Bereits wenige Wochen zuvor hatte Kanye auf X kryptische Nachrichten über Verrat und Herzschmerz hinterlassen. Er schrieb unter anderem: "Ich habe die Liebe für das genommen, was sie ist, dabei ging es den Leuten nur um Gelegenheit." Seine Worte legen nahe, dass er sich in seinem persönlichen Umfeld von Menschen enttäuscht fühlt. Zusätzlich veröffentlichte er eine Textnachricht, in der er erklärte, dass ihm die Bedingungen eines Vertrags egal seien und er bereit wäre, alles zu unterschreiben. Viele Fans vermuten hier einen Bezug zu seiner Beziehung mit Bianca, jedoch äußerten weder der Musiker noch die Designerin bisher weitere Details dazu.

Die Liebesgeschichte von Kanye und Bianca war von Anfang an von Neugier und Medienrummel begleitet. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) im Jahr 2021 überraschte Kanye die Öffentlichkeit mit der schnellen Hochzeit mit Bianca. Die beiden zeigten sich in der Vergangenheit immer wieder zusammen bei Veranstaltungen oder auf Fotos und schienen unzertrennlich. Doch Kanye ist bekannt für seine emotionale und oft impulsive Art, die nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Beziehungen prägt. Ob das Paar wieder zueinanderfindet oder endgültig getrennte Wege geht, bleibt weiterhin abzuwarten. Währenddessen wird die Aufmerksamkeit der Fans und Medien auf jedem weiteren seiner Songs und Statements liegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Anzeige Anzeige