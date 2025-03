Kontrolle: Bianca soll extreme Angst vor Kanye West haben

Zwischen Bianca Censori (30) und Kanye West (47) soll es heftig kriseln. Laut einem Insider, der dem Paar nahesteht, kontrolliere der Rapper zahlreiche Bereiche von Biancas Leben, was bei ihr große Ängste auslöse. "Ich glaube, Bianca möchte sich trennen, aber es ist nicht einfach", erklärt der Tippgeber gegenüber Page Six. Während sich der Musiker aktuell in Japan befindet, soll Bianca in Los Angeles geblieben sein. Die Situation zwischen dem Ehepaar spitzte sich in den vergangenen Wochen wohl zu.

Offenbar sei die Designerin vor Kurzem in ein anderes Hotel geflüchtet, nur um anschließend von Kanye wieder zurückgeholt zu werden. "Er schickte das Sicherheitspersonal und ließ sie nicht in Ruhe. Das war vor einer Woche und jetzt hat er die Stadt verlassen", will der Insider wissen. Bianca lebe aktuell unter diesen "aggressiven Situationen", doch die Quelle betont: "Sie muss weglaufen, aber er ist besessen von ihr."

Bereits vor einigen Wochen wurde berichtet, dass die Ehe zwischen Kanye und Bianca vor dem Aus stünde. Trotz ihrer Versuche, an der Beziehung zu arbeiten, schien die Architektin bereits nach rechtlichem Beistand gesucht zu haben. Ihr enger Freundeskreis war eingeweiht und wusste, dass Bianca die Ehe als fast beendet ansah, wie Ok! berichtete. Der Ex von Kim Kardashian (44) hingegen war von Panik ergriffen und setzte alles daran, um sie umzustimmen. "Er ist völlig panisch, weil er spürt, dass sie eine Entscheidung getroffen hat", verriet ein Insider.

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024