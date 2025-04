Darüber sind sich Fiona Erdmann und Mo bei Erziehung uneinig

Fiona Erdmann (36) und ihr Partner Mohamad "Mo" El Kurdi sind seit fast sieben Jahren ein Paar und führen ein Familienleben mit ihren drei Kindern in Dubai. Obwohl die beiden ein eingespieltes Team sind, gibt es die eine oder andere Unstimmigkeit in Sachen Kindererziehung. Im Bild-Interview gesteht Fiona: "Wir haben unsere Höhen und Tiefen, unsere Reibungspunkte. Besonders bei der Kindererziehung. Er gibt ihnen jeden Tag Schokolade – ich raste aus!" Regelmäßig diskutieren sie über Süßigkeiten, Fernsehen und die gemeinsame Familienzeit. "Aber genau das ist doch eine echte Beziehung! Es läuft nicht immer harmonisch, aber genau das macht es aus", betont die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit.

Fiona und Mo sind nicht nur Eltern von drei Kindern, sondern betreiben auch eine Immobilienagentur zusammen. Zusätzlich ist Fionas Partner ihr Social-Media-Manager. Das alles bringt die eine oder andere Herausforderung mit sich. Denn im beruflichen Kontext will Mo Fiona natürlich so viele Kooperationen wie möglich vermitteln. Doch das bringt sie manchmal an ihre Grenzen: "Ich sage ihm dann: 'Lass mich doch mal atmen!' Aber er ist halt überzeugt, dass ich das schaffe." Trotz gewisser Reibungspunkte weiß Fiona ihren Partner sehr zu schätzen: "Er kennt mich in- und auswendig, er weiß, wie ich funktioniere."

Fiona und Mo haben sich vor sieben Jahren über eine Dating-App kennengelernt – als sie gezielt nach einem Partner suchte, mit dem sie eine Familie gründen konnte. Ihre Verbindung war von Anfang an intensiv. "Ab dem Tag, an dem wir uns das erste Mal getroffen haben, gab es keinen Tag mehr ohne ihn", erinnert sich das Model. Heute legen sie zwar wenig Wert auf gesellschaftliche Konventionen wie die Heirat, dafür umso mehr auf ihre gemeinsame Zeit als Familie. "Wir haben uns von Anfang an gesagt: 'Egal, was passiert, wir gehen diesen Weg zusammen'", betont Fiona gegenüber der Boulevardzeitung.

Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi, Oktober 2024

Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids

