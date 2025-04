Diese GNTM-Kandidatin staubt die Intimissimi-Kampagne ab

Für die Models der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel ging es diese Woche um einen ganz besonderen Job: Die Unterwäschemarke Intimissimi suchte ein neues Kampagnengesicht. Die Nachwuchsmodels mussten sich vor der Casting-Agentin und Leni Klum (20), die selbst Markenbotschafterin von Intimissimi ist, beweisen. Nach einem Walk im Unterwäscheset schafften es Eva, Zoe, Daniela, Lisa und Josy in die engere Auswahl. Letztlich konnte nur eine das Rennen machen: Eva überzeugte nicht nur mit ihrem souveränen Auftritt, sondern auch beim Testshooting. Überglücklich brach sie in Tränen aus, als verkündet wurde, dass sie die Kampagne ergattert hat.

Der Weg zur Entscheidung war nicht leicht. Während einige der Finalistinnen bereits Erfahrungen bei anderen Kampagnen hatten, war es für Eva ihr allererster Job – und damit eine echte Traumchance. "Es wäre mein absoluter Traum, das Gesicht der Marke zu sein", hatte sie schon beim Casting geschwärmt. Beim Shooting gab sie deshalb alles und setzte gekonnt ihre Stärke ein, wie auch Leni bemerkte: "Sie war wirklich sehr gut und das Ergebnis kann sich sehen lassen." Für Kandidatinnen wie Josy und Daniela war die Enttäuschung hingegen groß. Josy zeigte sich dennoch optimistisch: "Den nächsten Job kriege ich."

Wegen der Kampagne fehlte Eva beim wöchentlichen Walk: Sie wurde direkt in die nächste Runde geschickt. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten mussten ihr Können beim Entscheidungswalk passend zum Motto "Wild Wild West" beweisen. Auf dem matschigen und nassen Laufsteg liefen die Nachwuchsmodels vor Heidi Klum (51) und den Gastjuroren Paris Jackson (27) und Sebastian Ströbel (48). Während manche der Teilnehmer den schwierigen Bedingungen trotzten und die Jury positiv überraschten, geriet Ethan ins Straucheln. Seine Darbietung wurde von Paris kritisch bewertet und Heidi verteilte ebenfalls keine Komplimente. "Ethan, ich habe heute leider kein Foto für dich", verkündete die Modelmama deshalb ihre Entscheidung.

Instagram / evabloss_ Eva, GNTM-Kandidatin

Michael de Boer / ProSieben Ethan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2025

