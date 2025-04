Für diesen GNTM-Kandidaten hat Heidi Klum heute kein Foto

Bei Germany's Next Topmodel ist die Reise schon wieder für ein Model vorbei. Doch bevor Heidi Klum (51) gemeinsam mit den heutigen Gastjuroren Paris Jackson (27) und Sebastian Ströbel (48) eine Entscheidung trifft, geht es für die Nachwuchsmodels auf den Laufsteg – und der hat es in sich. Passend zum Motto "Wild Wild West" schreiten die Kandidaten über einen Catwalk der Extraklasse. Der Untergrund ist matschig und nass. Welches Model kann die Jury unter diesen Voraussetzungen überzeugen? "Das war ein bisschen zu viel", kritisiert Paris am Ende von Ethans Walk. Auch Heidi kann in dieser Woche kaum Gutes über seine Leistung sagen – seine Arme seien auf dem Laufsteg wie "kleine Scheibenwischer" gewesen. Schließlich verkündet Heidi: "Am Ende des Tages suche ich ein Allround-Talent, ein Topmodel. Und ich muss etwas sagen, was ich nicht so gern mache: Ethan, ich habe heute leider kein Foto für dich." Ethan ist also raus.

Auch bei der Schauspiel-Challenge fiel Ethan negativ auf. Heidi und Sebastian merkten dem 19-Jährigen an, dass er sich mit der Schauspielerei nicht identifizieren kann. Er gab sogar zu, dass er bei der heutigen Aufgabe keinen Spaß hatte und nur widerwillig teilnahm, was der Modelmama überhaupt nicht schmeckte. "Wow, was für eine schlechte Einstellung", kritisierte Heidi das Verhalten ihres Schützlings und fügte hinzu: "Ich bin über Ethan echt entsetzt." Aus eigener Erfahrung wisse die Frau von Tom Kaulitz (35), dass man als Model immer professionell bleiben und "die Nummer durchziehen" müsse, auch, wenn man im Moment keinen Spaß an der Aufgabe habe.

Neben der Catwalk- und Schauspiel-Challenge gab es heute wieder ein Casting für einen begehrten Job. Die Unterwäschemarke Intimissimi suchte für eine deutschlandweite Kampagne ein Model aus Heidis Castingshow. In die engere Auswahl kamen Daniela, Zoe, Josephine, Lisa und Eva. Am Ende konnte sich das Petite-Model Eva gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und sich den begehrten Job sichern.

Michael de Boer / ProSieben Ethan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2025

ProSieben / Michael Boer "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Eva

