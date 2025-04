Immer dreister: MontanaBlacks Fans fordern teure Geschenke

In einem Twitch-Stream zeigt MontanaBlack (37) eine freche Zuschauernachricht, in der er um 50 Euro gebeten wurde. Der Fan schreibt, dass er seit Tagen nichts gegessen habe. Der eigentlich immer sehr spendable Streamer ist skeptisch. "Also wenn ihr meine persönliche Einschätzung haben wollt, das ist einfach ein Scam. [...] Nichts essen seit mehreren Tagen, okay... Daraufhin habe ich mir einfach gedacht, ich bin so frei und schicke ihr das rüber: jobs.de und 'Viel Erfolg'", erzählt Monte seinen Zuschauern lachend. Der User habe das nicht lustig gefunden und eine gekränkte Antwort geschickt: Er habe so etwas nicht von dem Content Creator erwartet und sei außerdem berufstätig. Damit war es mit dem Verständnis bei Monte ganz vorbei: "Also, wenn man einen Job hat und mehrere Tage nichts essen kann und dann auch noch 50 Euro braucht, dann sollte man eventuell den Beruf wechseln."

Mit frechen Forderungen seiner Zuschauer kennt Monte sich bereits bestens aus. Tatsächlich scheinen einige Fans den Bogen immer mehr zu überspannen. Nur wenige Tage zuvor erzählte Marcel Eris, wie der Twitch-Star bürgerlich heißt, von einer anderen Bitte, bei der er fast "vom Glauben abgefallen" sei. Er habe einem Zuschauer ein Paket seines hauseigenen Energydrinks schenken wollen. Der war aber der Meinung, ein Geschenk, das langlebiger sei, mache mehr Sinn – er stellte sich dabei das neueste iPhone vor. Monte war fassungslos: "Schreib doch, unterschreib mir ein Poster, vielleicht auch ein paar Klamotten – er will direkt iPhone 16 Pro Max. Er will nicht mal das normale iPhone, er will Pro Max!"

Seine Community kann das Entsetzen des 37-Jährigen größtenteils verstehen. In den Kommentaren unterstützen sie ihn. "So was nennt sich Undankbarkeit. Leider sehr oft vertreten in der Menschheit", betont ein User. Ein weiterer meint: "Man will jemandem helfen und der will gleich noch Haus und Hof." Andere versuchen, die Fans, die Monte um Hilfe baten, zu verstehen: "Auch wenn man arbeiten geht, kann es manchmal vorkommen, dass man nichts zu essen hat." Dabei scheint es Monte weniger um die Frage an sich zu gehen, sondern vielmehr um die Tatsache, dass seine Großzügigkeit benutzt wird. Als einer der bekanntesten Streamer Deutschlands verdient er gutes Geld, ist sogar Millionär. Von sich aus macht er seinen Freunden und auch den Fans gerne mal Geschenke, auf solche Bitten geht er aber offensichtlich nicht ein.

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

