"Miststück": So reagierten Lisa Akkayas Fans aufs Abstillen

Lisa Marie Akkaya (24) sieht sich im Netz viel Kritik ausgesetzt. Im Oktober 2024 wurde die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit zum ersten Mal Mutter und teilt seitdem immer wieder Einblicke in den Alltag mit ihrem kleinen Emilio. Als sie allerdings bekannt gab, den Wonneproppen nicht mehr zu stillen, hagelte es Kritik. "Es gab Leute, die mich dafür verurteilt haben. Da musste ich mir mal wieder üble Beschimpfungen anhören", erklärt sie gegenüber Promiflash. Einige Follower hätten ihr vorgeworfen, eine "schlechte Mutter" zu sein: "'Man sollte dir das Kind wegnehmen, du egoistisches Miststück', so etwas liest man dann hundertfach."

Das kontroverse Thema schnitt Lisa vor wenigen Tagen auf Instagram an. "Nein, ich stille nicht mehr. Es hat bei mir einfach nicht mehr funktioniert nach einer Zeit und das ist völlig in Ordnung und kommt häufig bei Müttern vor", erzählte sie ihren Fans. Gleichzeitig gab sie zu, dass sie sich selbst Vorwürfe gemacht habe und ihre eigene Voreingenommenheit überwinden musste. Die Frau von Furkan Akkaya (24), alias Akka, machte deutlich: "Ich hatte totale Schuldgefühle, dass ich Emilio nicht das geben konnte, was er braucht. Aber zum Glück sind die Produkte heute sehr fortgeschritten und ihm geht es offensichtlich sehr gut. Ich mache mir da keinerlei Sorgen."

Lisa und Akka machten ihre Liebe im Frühjahr 2023 öffentlich. Bei "Temptation Island V.I.P." stellten sie im vergangenen Jahr ihre Beziehung auf die Probe – und bestanden das Experiment ohne Probleme. Schon während der Dreharbeiten war die Beauty bereits, ohne es zu wissen, mit Emilio schwanger. Im Bild-Interview beteuerte sie im September: "Es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst [...]. Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige