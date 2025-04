Promibacken-Siegerin Amira Aly backt nur für ihre Liebsten

Amira Aly (32) hat es geschafft: Die Moderatorin konnte sich im großen Finale von Das große Promibacken gegen ihre Konkurrentinnen Manuela Wisbeck (41) und Senna Gammour (45) durchsetzen und somit den begehrten goldenen Cupcake gewinnen. Im Bild-Interview verrät Amira, dass sie auch privat gerne Hobbybäckerin ist. "Als Kind war ich keine große Bäckerin. Ich durfte höchstens mal Eier trennen oder den Teig kneten – das war's. So richtig regelmäßig backe ich bis heute nicht", erzählt die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) und fügt hinzu: "Es ist eher etwas Besonderes bei mir: Ich backe nur zu bestimmten Anlässen und eigentlich nur für die Menschen, die ich über alles liebe, meine Söhne zum Beispiel."

Am liebsten backe Amira Torten – aber auch nur zu besonderen Anlässen. Ihr Partner Christian Düren (34) sei bereits in den Genuss ihrer Backkünste gekommen, wie sie im Interview erzählt: "Ja, zum Geburtstag! Das war eine ganz persönliche Torte, mit all seinen Hobbys. Ein echtes Herzensprojekt. Backen ist für mich eben kein Alltag, sondern ein echter Liebesbeweis."

Dass Amiras Hobby sie zum Sieg führte, bedeutet ihr viel. "Es war eine intensive, emotionale und süße Reise voller Herausforderungen, Mehl und ganz viel Herz. Danke an das gesamte Team, meine Mitstreiter und alle, die mich unterstützt haben. Dieser Sieg bedeutet mir so viel", freute sich die Podcasterin nach dem Finale auf Instagram.

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

