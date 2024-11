"Temptation"-Flirt: Sarah-Jane Wollny vertraut Tinush nicht

Bei Temptation Island V.I.P. bekommt Sarah-Jane Wollny (26) Unschönes zu sehen. Bei einem Einzellagerfeuer muss die Die Wollnys-Bekanntheit ihrem Freund Tinush Nasri dabei zusehen, wie er ein romantisches Date mit der Verführerin Lisa genießt. Sarah-Jane kommen prompt die Tränen. Als Moderatorin Lola Weippert (28) nachfragt, wie sehr sie ihrem flirtenden Partner aktuell noch vertraut, findet sie harte Worte: "Kein Stück." Das Verhalten von Tinush verletzt die Blondine sehr. "Selbst wenn wir hier als Paar rausgehen, wie soll ich das Vertrauen wieder aufbauen?", fragt sie verzweifelt.

In den Szenen, die Sarah-Jane zu sehen bekommt, gibt Tinush zu, dass die Verführerin Lisa ihn ganz schön durcheinanderbringt. "Man kann dann nicht so klar denken, wenn sie einen mit ihren hellblauen Augen anschaut", erzählt er mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und fügt hinzu: "Ich glaube, ich hatte noch nie so ein krasses Date!" Zu viel für Sarah-Jane – die Bilder gehen ihr offensichtlich sehr nahe. "Ich würde sagen, er hat eine emotionale Bindung aufgebaut, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt", beteuert sie mit zitternder Stimme. Die Reality-TV-Bekanntheit befürchtet, sie ist bei Tinush längst abgeschrieben.

In der aktuellen Staffel "Temptation Island V.I.P." ist schon einiges passiert: Aktuell stellen sich nur noch drei Paare dem großen Treuetest auf der Insel der Verführung, nachdem Adrian Alian (28) und Rebecca Ries das Experiment abgebrochen haben. Doch auch bei den anderen Paaren läuft es nicht rund – so gab Germain zu, sein Singleleben zu vermissen, was bei seiner Freundin Jessica Hnatyk für jede Menge Tränen sorgte.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / tinush.n Tinush Nasri, Freund von Sarah-Jane Wollny

