Akka und Lisa Akkaya wehren sich gegen fiese Hassnachrichten

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24), besser bekannt als Akka, kämpfen aktuell mit einer Welle von Hassnachrichten, die weit unter die Gürtellinie gehen. Auf Instagram äußert sich Lisa nun in einem emotionalen Statement zu den Anfeindungen, die sie und ihre kleine Familie seit Wochen erreichen. "Wir bekommen unglaublich viel Hass ab, allein wegen unseres Elternseins", schreibt die Influencerin. Besonders erschütternd: Auch ihr fünf Monate alter Sohn Emilio werde teilweise in den Nachrichten auf schlimmste Weise beleidigt und bedroht.

Neben den Angriffen auf ihre Elternrolle enthüllt Lisa auch, dass sie auch mit schwerwiegenden Selbstzweifeln zu kämpfen hat, die durch die Beleidigungen über ihren Körper aufkamen. Dabei zeigt sie sich dankbar für die Unterstützung ihres Mannes Akka, der ihr jeden Tag Kraft und Halt gebe. "Kritik ist in Ordnung, aber Bedrohungen haben keinen Platz", stellt sie klar. Das Paar appellierte daran, zu bedenken, dass auch Prominente nicht verpflichtet seien, solche Angriffe zu tolerieren. In ihrer Story bedankt sich Lisa zudem bei ihren Fans für ihren Rückhalt und gab bekannt, dass sie aus Selbstschutz vorerst weniger in den sozialen Medien aktiv sein werde.

Die junge Familie, die durch Temptation Island V.I.P. einem breiteren Publikum bekannt wurde, musste schon früher mit unfairer Kritik umgehen. Bereits in der Vergangenheit sprach Lisa über die negativen Reaktionen auf ihre Entscheidung, das Stillen einzustellen. Ähnliche Anfeindungen führten schon damals dazu, dass sie an sich zweifelte. Doch trotz der Herausforderungen betonen Lisa und Akka immer wieder, wie sehr sie ihr gemeinsames Leben genießen. Lisa verriet, dass Emilio sie durch solche Zeiten hindurch trägt und sie motiviert, sich auf die positiven Seiten zu konzentrieren.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya an Weihnachten 2024

