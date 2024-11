Anne Hathaway bei Colleen Hoovers "Verity"-Verfilmung dabei

Die nächste Verfilmung eines Colleen-Hoover-Werks steht an. Nach It Ends With Us mit Blake Lively (37) können sich Fans der Autorin wieder freuen: Anne Hathaway (42) wurde als Hauptdarstellerin für einen Film bestätigt, der auf dem Buch "Verity" basiert. Laut Informationen von Deadline wird der Streifen von den Amazon MGM Studios produziert, Regie führt Michael Showalter und das Drehbuch schreibt Nick Antosca. Die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin verkörpert in der Produktion eine erfolgreiche Autorin, die durch einen Unfall schwer verletzt wird. Als eine Nachwuchsautorin in ihren Werken herumstöbert, stellt sie fest, dass eine dunkle Geschichte hinter der Sache steckt.

Mit Regisseur Michael arbeitete Anne schon für ihren Film "Als du mich sahst" zusammen. Vor der romantischen Komödie erlebte die Schauspielerin allerdings eine Durststrecke. 2013 gewann der Hollywoodstar einen Oscar und verlor die Sympathie vieler Zuschauer, da sie sich sehr theatralisch bedankte. "Viele Leute wollten mir keine Rollen mehr geben, weil sie so besorgt darüber waren, wie toxisch meine Identität online geworden war", offenbarte sie im Frühjahr gegenüber Vanity Fair.

Nach den schwierigen Jahren ist die Anne-Hathaway-Renaissance nun in vollem Gange. Auf Instagram verkündete die 42-Jährige vor wenigen Wochen, dass auch ein dritter Teil von Plötzlich Prinzessin geplant sei. "Wunder geschehen. Zurück nach Genovien [...]. Das Märchen geht weiter", berichtete sie ihren Fans in einem Video. Ob auch Julie Andrews (89), Mandy Moore (40), Sandra Oh (53) und Co. zum Filmset zurückkehren werden, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Michael Showalter, Cathy Schulman, Anne Hathaway und Nicholas Galitzine, April 2024

Getty Images Julie Andrews und Anne Hathaway, November 2011

