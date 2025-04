Ganz neuer Look: Simon Helberg trägt jetzt Locken und Bart

Simon Helberg (44), bekannt aus der Kultserie The Big Bang Theory, überraschte am Mittwoch in New York mit einem völlig neuen Look. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Howard Wolowitz berühmt wurde, zeigte sich mit langen, lockigen Haaren und einem grau melierten Vollbart. Auch sein Outfit war ein Hingucker: Simon trug ein blassblaues Denim-Sakko, ein senfgelbes Hemd mit braun gestreifter Krawatte sowie Tweedhosen und camel-farbene Loafer. Gemeinsam mit ihm waren unter anderem die Schauspieler Billy Magnussen (39) und Lucy Punch (47) auf dem Event zu sehen.

Obwohl Simon heute fest mit seinem ikonischen "Big Bang"-Charakter verbunden wird, hätte er die Rolle des nerdigen Howard Wolowitz beinahe abgelehnt. Wie er 2016 in "The Late Show with Stephen Colbert" verriet, war er zunächst skeptisch, da er nicht auf ähnliche Rollen festgelegt werden wollte. Er scherzte damals, dass er mit zunehmendem Alter nicht erneut einen Nerd spielen wollte. Doch letztlich ließ er sich überzeugen – eine Entscheidung, die sich als goldrichtig herausstellte: Die Serie wurde ein riesiger Erfolg, und Simon erhielt 2013 sogar den Critics' Choice Television Award als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie. Nach dem Ende von "The Big Bang Theory" setzte er seine Karriere mit Filmrollen, darunter eine Golden Globe-Nominierung für "Florence Foster Jenkins" und weiteren Serienauftritten fort.

Abseits des Rampenlichts führt Simon seit 2007 ein ruhiges Familienleben mit seiner Frau, der Schauspielerin Jocelyn Towne (48). Das Paar hat zwei Kinder, Tochter Adeline und Sohn Wilder, die heute zwölf und zehn Jahre alt sind. In einem früheren Interview mit Daily Mail sprach Simon immer wieder über die Freuden der Vaterschaft. "Es ist unglaublich, wie man jeden Tag miterlebt, wie sich so ein kleiner, winziger Mensch entwickelt und immer mehr Persönlichkeit annimmt."

Getty Images Simon Helberg, Oktober 2022

Getty Images Jocelyn Towne und Simon Helberg, 2021

