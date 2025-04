Körperdysmorphie: Aimee Lou Wood beschimpfte ihr Spiegelbild

Aimee Lou Wood (30) hat in einem neuen Interview mit GQ offenbart, wie schwer ihr der Start bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von "The White Lotus" fiel. Die Schauspielerin erfuhr, dass die Produzenten von HBO zunächst zögerten, sie für die Rolle der Chelsea zu besetzen, und dass Serienmacher Mike White stark für sie kämpfen musste. Obwohl diese Information eigentlich gut gemeint an sie herangetragen wurde, löste sie bei Aimee eine Welle von Selbstzweifeln aus. "Ich dachte, HBO wollte mich nicht, weil ich hässlich bin und, dass Mike gesagt hätte: 'Bitte lasst mich das hässliche Mädchen nehmen'", erinnerte sie sich. Der Gedanke, nicht gut genug zu sein, habe sich tief in ihr festgesetzt, so die Britin.

Aimee Worte gingen viral und trafen viele Fans emotional. In den sozialen Medien äußerten sich User mit Sätzen wie: "Mein Herz ist in tausend Stücke gebrochen, Aimee Lou Wood, du wirst so sehr geliebt." Aimee hatte schon früher offen über ihre Kämpfe mit Körperdysmorphie und ihrem Selbstbild gesprochen. Besonders intensiv wurde dies zu Beginn ihrer Karriere. In einem Interview erzählte sie einst, dass sie sich als Teenager mit harten Worten auf ihrem eigenen Spiegel konfrontierte, um sich zu "motivieren". "Ich schrieb ‘fett’ mit Lippenstift darauf, damit ich es jeden Tag sehen konnte", offenbarte sie unter Tränen in einem Gespräch mit Glamour UK. Erst nach und nach lernte sie, ihre vermeintlichen Makel als Teil ihres Charmes zu akzeptieren. Mit ihrer Rolle in "The White Lotus" und ihrem Durchbruch in der Serie "Sex Education" hat sie inzwischen viele Fans inspiriert, die sich mit ihren Unsicherheiten identifizieren können.

Dass sich Aimee heute mit mehr Selbstbewusstsein präsentiert, ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Auch ihre auffälligen Schneidezähne empfand sie früher als Makel, inzwischen sieht sie ihre Einzigartigkeit aber als Stärke. Ihre Darstellung der Chelsea in "The White Lotus" war ein großer Erfolg, die Zuschauer lieben sie für ihre charmante und außergewöhnliche Art. Mit dieser Haltung hat sich die in Manchester geborene Schauspielerin einen Platz in einer Branche erkämpft, die oft von unmöglichen Schönheitsstandards geprägt ist.

Getty Images Aimee Lou Wood Newport Beach Film Festival in London

Getty Images Aimee Lou Wood bei den BAFTA TV Awards, 2021

