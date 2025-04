Darum ist "The White Lotus"-Star Aimee Lou Wood gegen Botox

Botox kommt für Aimee Lou Wood (30) absolut nicht infrage. Die Schauspielerin verrät im Podcast "The Run-Through with Vogue", dass die Mimik in ihrem Beruf sehr wichtig sei und sie sie mit einer Botoxbehandlung nicht verändern wolle. "Ich bin sehr gegen Botox. Die Leute können machen, was sie wollen, aber für mich selbst, weil ein großer Teil meiner Karriere von diesen Gesichtsausdrücken abhängt... Also kann ich nicht anfangen, mein Gesicht einzufrieren. Es muss sich bewegen", erklärt sie. Ein Pokerface sei allerdings auch nicht gerade ihre Stärke, wie Aimee zugeben muss: "Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Rolle spielen werde, die ein Pokerface erfordert, weil ich das nicht kann. Selbst wenn ich denke, dass ich es tue, tue ich es nicht."

Sie bewege ihr Gesicht nämlich auch gerne mal zu viel. "Manchmal schaue ich zurück und denke: 'Mein Gott, ich war mir gar nicht bewusst, dass ich mein Gesicht in diesem Moment so sehr benutzt habe'", meint Aimee weiter. Ihr Können als Schauspielerin brachte ihr aber schon große Rollen in Hit-Serien wie Sex Education oder zuletzt "The White Lotus" ein. Dabei muss sie aber auch immer wieder Kritik an ihrem Aussehen einstecken. Vor allem ihre Zähne geraten häufig ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dabei ist Aimee selbst mehr als zufrieden mit ihrem markanten Gebiss. Im Interview mit The Hollywood Reporter plauderte sie über ihr großes Vorbild Georgia May Jagger (33), die in einer Kampagne stolz ihre Zahnlücke präsentierte: "Ich dachte, wenn sie das kann, dann kann ich das auch."

So cool ging Aimee aber nicht immer mit ihren Zähnen um. Zu Gast in der "The Jonathan Ross Show" erinnerte die Britin sich daran, dass sie früher oft für ihr Gebiss gehänselt wurde. Ihre Fans zeigten sich aber schnell begeistert von ihrem auffälligen Aussehen: In dem Moment, in dem ihre Community ihr Aussehen cool und faszinierend fand, habe sich der Kreis für die 30-Jährige geschlossen. Das ebnete für Aimee offenbar den Weg, ihre Zahnlücken selbst zu akzeptieren – heute sei das kein Thema mehr für sie. Deshalb entschied sie sich bewusst gegen Veneers, auch wenn das aus ihrer Sicht in Hollywood ein wenig "rebellisch" sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood im Februar 2025 in Los Angeles bei der Premiere der dritten Staffel "The White Lotus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Aimee Lou Wood im September 2022 in Italien

Anzeige Anzeige