Aimee Lou Wood feiert ihre markanten Schneidezähne

Aimee Lou Wood (30), bekannt aus Serien wie "The White Lotus" und Sex Education, hat über ein sehr persönliches Thema gesprochen: ihre markanten Beißer. In einem ehrlichen Gespräch mit The Hollywood Reporter erzählte die britische Schauspielerin jetzt, dass sie sich lange Zeit für ihre Schneidezähne geschämt habe. Besonders in jungen Jahren fühlte sich die 30-Jährige wegen ihres Lächelns "anders", wie sie erklärte. Doch ein Wendepunkt habe sich im Jahr 2009 ergeben, als Georgia May Jagger (33) in einer Rimmel-Werbekampagne ihre Zahnlücke präsentierte. "Ich dachte, wenn sie das kann, dann kann ich auch", erklärte Aimee kürzlich in einem Instagram-Video. Heute gelten die auffälligen Schneidezähne, gepaart mit ihrem starken Manchester-Akzent, als Markenzeichen der gut gebuchten Schauspielerin.

Im Laufe ihrer Karriere hat Aimee gelernt, ihre Zähne als Teil ihrer Einzigartigkeit zu feiern, auch wenn ihr Selbstbewusstsein besonders bei Castings für Filmproduktionen auf die Probe gestellt wurde. Im Interview mit dem Magazin Stylist erzählte sie, dass sie oft von "perfekten Hollywood-Zähnen" umgeben sei. Dabei merkte sie an, dass ihr "britischer" Look fast rebellisch wirke – vor allem inmitten der US-Kultur, die auf makellose Ästhetik setze. Für die Darstellerin war es ein langer Weg zur Akzeptanz, doch mittlerweile gilt sie als Vorbild für viele, die sich von Schönheitsidealen unter Druck gesetzt fühlen. Aimee berichtete, dass ihr bereits zahlreiche Fans Nachrichten geschickt hätten, in denen sie erklärten, dass sie sich dank der 30-Jährigen zum ersten Mal mit ihrem eigenen Lächeln wohlfühlen würden.

In der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" spielt Aimee die Rolle der Chelsea – eine exzentrische Britin mit spirituellem Faible, die mit ihrem älteren Freund in Thailand urlaubt. Ihre Figur wirkt charmant, unkonventionell und sorgt für skurrile, aber auch tiefgründige Momente. Die monatelangen Dreharbeiten in einem Luxusresort waren für Aimee intensiv. Gegenüber der Elle UK sprach sie von einer nahezu surrealen Drehsituation, da die Schauspieler gleichzeitig in dem luxuriös ausgestatteten Hotel lebten, in dem sie auch drehten.

Getty Images Aimee Lou Wood, Schauspielerin

