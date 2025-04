Nach SNL-Spott: Aimee Lou Wood lässt sich nicht unterkriegen

Schauspielerin Aimee Lou Wood (31), bekannt aus der Serie Sex Education und zuletzt gefeiert für ihre Rolle als Chelsea in "The White Lotus", sah sich nach einem Sketch bei Saturday Night Live (SNL) mit harscher Kritik konfrontiert. Teil des Sketches, der politische Figuren in das "White Lotus"-Universum versetzte, war auch ihre Figur Chelsea, gespielt von SNL-Darstellerin Sarah Sherman. Anders als der Rest des humorvollen Segments, das vor allem Satire auf politische Themen bot, zielten die Gags über Chelsea ausschließlich auf Aimees reale Zahnlücke und ihren Overbite ab. Besonders der Satz "Fluorid, was ist das?" stieß vielen sauer auf, da er nicht nur Aimees Äußeres verspottete, sondern auch die stereotype Verbindung von nicht perfekten Zähnen mit schlechter Hygiene und mangelnder Intelligenz bediente. Die Schauspielerin reagierte in einer Instagram-Story und nannte den Sketch "gemein und unlustig", kritisierte den Angriff auf ihre Erscheinung als unnötig und erhielt später sogar eine Entschuldigung von der Show.

In einem Interview mit GQ hatte Aimee zuvor bereits offen über ihre Erfahrungen mit der Diskussion um ihr Äußeres gesprochen. Seit ihrer Zeit bei "The White Lotus" habe sie das Gefühl, auf ihre Zähne reduziert zu werden. "Es macht mich traurig, weil ich nicht mehr die Möglichkeit habe, über meine Arbeit zu sprechen", erklärte sie. Besonders frustrierend sei es für sie, ständig als Vorbild in Sachen "Selbstakzeptanz" herangezogen zu werden. Die Freude über die Anerkennung ihrer schauspielerischen Leistung werde oft überschattet von Kommentaren zu ihrem Aussehen. Aimee, die in der Vergangenheit über ihre Unsicherheiten sprach, betonte jedoch, dass es ihr wichtig sei, auch die positiven Reaktionen von Fans wahrzunehmen. Viele hätten sie dafür gelobt, dass sie sich treu bleibe.

Die 31-Jährige ist bekannt für ihren unkonventionellen Stil in einer Branche, die oft makellose Perfektion erwartet. Mit ihrer charmanten Zahnlücke widersetzt sie sich bewusst den gängigen Hollywood-Schönheitsidealen, was ihr sowohl Bewunderung als auch Kritik einbringt. Tatsächlich hatte sie schon als Kind mit Mobbing aufgrund ihres Aussehens zu kämpfen, wie sie in früheren Interviews erzählte. Rückblickend erklärte sie, dass diese Erfahrungen ihren Sinn für Humor und ihre starke Persönlichkeit geformt hätten. "Ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin, und lasse mich nicht verbiegen", verriet sie gegenüber The Hollywood Reporter. Ihre Fans bewundern sie nicht nur für ihr Talent, sondern auch für ihre Authentizität – vielleicht ein Grund, warum die Kritik an dem SNL-Sketch bei so vielen Unmut hervorrief.

Getty Images Aimee Lou Wood, 2022

Getty Images Aimee Lou Wood, Schauspielerin

