Aimee Lou Wood hat ADHS mit autistischen Zügen

Aimee Lou Wood (30), bekannt aus Serien wie Sex Education und "The White Lotus", hat jetzt in einem Interview mit The Sunday Times offenbart, dass bei ihr vor einigen Jahren ADHS mit autistischen Zügen diagnostiziert wurde. Zudem wurde ihr nahegelegt, eine vollständige Untersuchung auf Autismus vorzunehmen, da vermutet wird, dass dieser der Haupttreiber ihrer Symptomatik ist. Bereits in ihrer Kindheit habe sie unter starker sozialer Angst gelitten, sei "fast stumm" gewesen und habe nicht mit ihrer Familie essen können, wie sie erklärte. Rückblickend erkennt Aimee hierin die ersten Anzeichen ihrer Neurodivergenz.

Die Schauspielerin sprach auch über Herausforderungen, die ihre Karriere mit sich brachte – insbesondere während der Arbeit an "Sex Education". Die viele Aufmerksamkeit, die bestimmte körperlich intime Szenen auf sie lenkten, hinterließen sie laut The Standard "verletzlich". Sie berichtete, dass sie früher stets bestrebt war, sich zu desexualisieren, um sich sicherer zu fühlen. Im Gegensatz dazu empfand sie die Arbeit an "The White Lotus" als positiver, da sie intensive Gespräche mit anderen Schauspielerinnen führte, die ihr halfen, sich weniger allein mit ihren Erfahrungen zu fühlen. Ihre Offenheit zeigt, wie sie über die Jahre Fortschritte in der Verarbeitung persönlicher Unsicherheiten gemacht hat.

Aimee hat in der Vergangenheit häufig auf die Entwicklung ihres Selbstbewusstseins hingewiesen. Besonders ihre markanten Schneidezähne galten einst als Unsicherheitsfaktor, doch inzwischen feiert sie diese als Teil ihrer Identität. Auch ihr starker Stockport-Akzent galt lange als Grund für Hänseleien in der Schule, doch heute sieht sie ihn ebenso wie ihr Lächeln als Markenzeichen. In der neuen Staffel von "The White Lotus" glänzte sie nun nicht nur schauspielerisch, sondern zeigte auch beeindruckende emotionale Stärke.

Aimee Lou Wood und Asa Butterfield in "Sex Education"

Schauspielerin Aimee Lou Wood im September 2022 in Italien

