Wieder vergeben? Aimee Lou Wood turtelt wild mit Adam Long

Wird es etwa bald ein neues Traumpaar am Schauspielerhimmel geben? Aimee Lou Wood (31) wurde am vergangenen Samstag in inniger Zweisamkeit mit dem "Happy Valley"-Star Adam Long gesichtet. Die beiden hielten sich in einem Londoner Café auf und tauschten laut Bildern, die Daily Mail vorliegen, süße Umarmungen und einen Kuss aus. Dabei wirkten sie, wie es in Insiderkreisen oft heißt, "smitten" – ganz vernarrt ineinander. Obwohl sich die beiden noch nicht offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben, scheint die Chemie zwischen ihnen zu stimmen.

Die Schauspieler haben sich offenbar bei den Dreharbeiten zur neuen BBC-Serie "Film Club" kennengelernt, in der sie beide mitspielen. In der Serie geht es um Evie, gespielt von Aimee, die versucht, nach einem persönlichen Tiefpunkt wieder auf die Beine zu kommen, während sie sich den Gefühlen zu ihrem besten Freund stellen muss. Adam verkörpert in der Serie Evies charismatischen Freund Josh. Die Dreharbeiten fanden bereits im vergangenen Jahr in Manchester statt. Auf Social Media zeigte sich Aimee bereits zuvor unterstützend gegenüber Adam, etwa indem sie seine Teilnahme an einem Wohltätigkeitslauf lobte. Die Zeichen deuten also darauf hin, dass sich hier möglicherweise auch abseits der Kameras eine Romanze entwickelt haben könnte.

Aimee hat bereits in der Vergangenheit von den Herausforderungen gesprochen, die Beziehungen für sie bereithalten. "Wenn ich in einer Beziehung bin, fällt es mir schwer, mein Selbstwertgefühl zu bewahren. Ich bin sehr unabhängig, aber auch ziemlich beeinflussbar", erklärte sie gegenüber Daily Mail. Die einstige Partnerschaft mit ihrem Sex Education-Kollegen Connor Swindells (28), die 2020 endete, bezeichnete sie rückblickend als lehrreiche Erfahrung.

