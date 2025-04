Outdoor-Mama: Christina Hänni schiebt Tochter durch den Wald

Christina Hänni (35) und ihr Ehemann Luca Hänni (30) genießen die Zeit mit ihrer kleinen Tochter in der Natur. In einer Instagram-Story des Sängers zeigte sich die Tänzerin bei einem Waldspaziergang, während sie den Kinderwagen über unebenes Gelände schob. "Heute sind wir off road unterwegs", schrieb Luca scherzhaft zu dem Video. Dabei dokumentierte er, wie Christina die Herausforderungen des Waldbodens mit Wurzeln und Steinen souverän meisterte.

In dem Clip war außerdem zu sehen, wie Luca seine Frau liebevoll neckte. "Da musst du selber durch über die Wurzeln", rief er lachend, während er die Situation mit der Kamera festhielt, anstatt ihr zu helfen. Dass Christina die Initiative ergriff und selbst für einen sicheren Weg sorgte, unterstreicht ihren pragmatischen und aktiven Umgang mit der Elternschaft. Anscheinend setzt das Paar bei Ausflügen mit ihrer Tochter darauf, Naturerlebnisse und Bewegung zu vereinen.

Christina und Luca scheinen ihr neues Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Erst im Juni 2024 krönte die Geburt ihrer Tochter die Liebesgeschichte der beiden. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte Christina regelmäßig auf Social Media Einblicke gegeben und sich offen über diese aufregende Zeit geäußert. So verriet die 35-Jährige beispielsweise kürzlich auf Instagram, dass sie ohne ihre Tochter unter Schlafproblemen leidet. Seit die beiden Eltern sind, teilen sie immer wieder kleine Alltagsmomente mit ihrer wachsenden Fangemeinde.

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im August 2024

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

