Christina Hänni kämpft ohne Baby mit Schlafproblemen

Profitänzerin Christina Hänni (34), bekannt aus der RTL-Erfolgsshow Let's Dance, ist nach ihrer Babypause zurück auf dem Tanzparkett. Doch der Weg zu diesem Comeback war nicht ohne Herausforderungen zu meistern: Christina musste sich für die Dreharbeiten in Köln von ihrem Mann, dem Sänger Luca Hänni (30), und der gemeinsamen Tochter verabschieden. Dies ist das erste Mal, dass die Familie für längere Zeit getrennt ist. In ihrer Instagram-Story teilte Christina nun mit, wie unerwartet schwierig die erste Nacht allein in Köln für sie war: "Durchschlafen habe ich wohl verlernt." Mehrfach sei sie ausgerechnet zu den Fläschchenzeiten ihres Babys orientierungslos wach geworden – aus Sorge, etwas vergessen zu haben.

Während Christina von einer durchwachsenen Nacht berichtet, scheint es im Familienhaus in Thun auch ohne sie reibungslos zu laufen. Luca zeigte sich entspannt und teilte einen kurzen Clip in seiner Instagram-Story, der ihn in einem niedlichen Vater-Tochter-Moment zeigt. "Unsere erste Nacht gut überstanden", kommentierte er. So sorgte er unter anderem auch dafür, dass Christina trotz der Entfernung nichts verpasst. "Er schickt mir ganz viele Videos von der Kleinen", erzählte sie ihren Followern sichtlich dankbar.

Für Christina markiert "Let's Dance" nicht nur den beruflichen Wiedereinstieg, sondern auch eine neue persönliche Challenge. Die Tänzerin und Luca sind seit 2020 verheiratet und seit Juni 2024 Eltern. Ihre gemeinsame Tochter war der Hauptgrund für die kurze Auszeit vom Showgeschäft. Vor ihrer Zeit als Mutter war Christina bereits ein bekanntes Gesicht der Sendung und begeisterte auf dem Parkett durch ihr Können. Nun, mit neuer Rolle und verändertem Alltag, ist die Rückkehr für sie ein emotionaler Spagat zwischen Familie und Beruf.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance" 2020

Anzeige Anzeige