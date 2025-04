Selbstzweifel: Nicole Kidman hätte fast eine Rolle abgelehnt

Nicole Kidman (57), die für ihre herausragenden Filmrollen bekannt ist, hätte beinahe eines ihrer bedeutendsten Werke abgelehnt. Im Jahr 2002 wurde der Schauspielerin die Rolle der Schriftstellerin Virginia Woolf in dem Film "The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit" angeboten. Doch Nicole zögerte, da sie selbst massiv an ihren Fähigkeiten für diese Rolle zweifelte. Zu Entertainment Weekly sagte sie: "Als ich das Drehbuch las, dachte ich: 'Die können unmöglich mich für Virginia haben wollen. […] Ich werde das niemals hinbekommen!'" Zu ihren eigenen Unsicherheiten kamen Stimmen aus ihrem Umfeld hinzu, die sie ausdrücklich warnten: "Das wird deine Karriere ruinieren." Trotz aller Zweifel entschied sich Nicole, auf die Überzeugung des Regisseurs Stephen Daldry (63) zu vertrauen, der ihr in der Rolle großes Potenzial zutraute.

Der Mut zahlte sich aus: Für ihre Leistung in "The Hours" wurde Nicole mit ihrem ersten und bisher einzigen Academy Award als Beste Hauptdarstellerin geehrt. Der Film, der die verwobenen Geschichten dreier Frauen und ihre Verbundenheit durch den Roman "Mrs. Dalloway" von Virginia Woolf erzählt, erhielt insgesamt neun Oscar-Nominierungen. Neben Nicole waren auch ihre Co-Stars Julianne Moore (64) und Ed Harris (74) nominiert, während die sonst oft prämierte Meryl Streep (75) leer ausging. Die Darstellung von Nicole als Woolf wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert und zementierte ihren Ruf als eine der wandlungsfähigsten Schauspielerinnen Hollywoods.

Abseits ihrer beeindruckenden Karriere hat Nicole oft über persönliche Herausforderungen in ihrem Leben gesprochen, die sie geformt haben. Sie ist Mutter von vier Kindern und teilt sich ihre Patchwork-Familie mit dem Musiker Keith Urban (57), den sie 2006 heiratete. Ihre Offenheit über Selbstzweifel zeigt eine andere Seite der Oscar-Preisträgerin, die trotz ihres Ruhmes stets nach Perfektion strebt. Im Interview erklärte sie: "Was mich antreibt, ist das Risiko. Wenn mir jemand sagt, ich sollte etwas lassen, dann will ich es erst recht versuchen." Ihr Erfolg mit "The Hours" ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und der Mut, Risiken einzugehen, unvergleichliche Ergebnisse hervorbringen können.

Getty Images Nicole Kidman, Februar 2025

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2025

