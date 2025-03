Nicole Kidman will unbedingt bei "White Lotus" mitspielen

Nicole Kidman (57) hat in einem Interview mit IndieWire eine klare Botschaft gesendet: Sie würde alles dafür tun, um in der preisgekrönten Serie "The White Lotus" von Mike White mitzuspielen. "Ich bin ein großer Fan von Mike White, also würde ich alles machen, was er schreibt, weil ich ihn einfach phänomenal finde", schwärmte die Oscar-Preisträgerin. Bisher hat es jedoch keine Anfrage oder konkrete Gespräche gegeben, wie Nicole ebenfalls verriet. Fans der Serie sollten sich aber nicht entmutigen lassen, denn HBO hat bereits Pläne für eine vierte Staffel im Jahr 2025 angekündigt – und vielleicht gibt es dort ja Platz für die vielseitige Australierin.

Mit ihrem Faible für anspruchsvolle und unkonventionelle Rollen wäre Nicole sicherlich keine unerwartete Wahl für die Anthologie-Serie. Nicht zuletzt konnte sie im vergangenen Jahr durch ihre Rolle in der Netflix-Produktion "Ein neuer Sommer" beweisen, dass sie für düstere Dramen perfekt geeignet ist. Die Serie, in der es um ein tödliches Geheimnis auf einer Hochzeitsfeier ging, wies thematische Parallelen zu "The White Lotus" auf, dessen zugrunde liegendes Konzept von einer mysteriösen Leiche in jeder Staffel geprägt ist. Die Serie verbindet Luxus, Geheimnisse und menschliche Abgründe – Zutaten, die wie gemacht scheinen für die Schauspielerin, die immer wieder ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat.

Abseits der Kamera zeigt Nicole auch privat eine enge Bindung zu den Künsten. Mit ihrem Ehemann, dem Country-Musiker Keith Urban (57), teilt sie eine tiefe Leidenschaft für kreative Projekte und Familie. Das Paar lebt mit zwei gemeinsamen Töchtern, während ihre beiden Adoptivkinder aus der Ehe mit Tom Cruise (62) mittlerweile erwachsen sind. Nicole hat mehrfach betont, wie wichtig es ihr sei, Familie und Karriere in Balance zu halten. Ihr Wunsch, ein Teil von "The White Lotus" zu werden, zeigt, dass sie weiterhin hoch hinaus will – und diese Energie scheint sie aus ihrer Liebe zu unverwechselbaren Geschichten zu schöpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The White Lotus" im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Anzeige Anzeige