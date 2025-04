Beyoncé & Jay-Z entlastet: P. Diddy-Kläger rudert zurück

Im Rahmen einer Zivilklage gegen den Musiker Sean "Diddy" Combs (55) wurden nun die Namen von Beyoncé (43) und Jay-Z (55) aus den Anschuldigungen entfernt. Wie People berichtet, hatte der Kläger Joseph Manzaro ursprünglich behauptet, das Paar sei 2015 auf einer sogenannten "Freak-Off"-Party in Miami Zeuge seines mutmaßlichen Missbrauchs durch Diddy und dessen Umfeld geworden. Die Anwälte des Ehepaares legten nun jedoch Beweise vor, wonach Jay-Z zu diesem Zeitpunkt an der New York University auftrat und anschließend mit Beyoncé Urlaub auf Hawaii machte. Daraufhin entschied sich Joseph wohl, seine Klage entsprechend abzuändern.

Die Vorwürfe gegen P. Diddy bleiben bestehen. Joseph behauptet, von einer ehemaligen Pornodarstellerin in das Haus von Diddy gebracht worden zu sein, wo weitere erniedrigende und nicht einvernehmliche Handlungen an ihm vorgenommen worden seien. Ursprünglich hatte er behauptet, Beyoncé habe ihn bei der Party in einem verstörenden Zustand gesehen und eine Bemerkung gemacht, die seine Demütigung weiter untermauern sollte. Diese Aussage wurde jedoch zurückgezogen. Auch weitere prominente Namen wie der Basketballspieler LeBron James (40) oder das Musikerpaar Gloria (67) und Emilio Estefan werden in der Klage erwähnt, deren Anwälte jegliche Anwesenheit bei der Party abstreiten.

Beyoncé und Jay-Z stehen nicht zum ersten Mal im Rampenlicht, wenn es um brisante Schlagzeilen geht. Das Paar, das seit 2008 verheiratet ist, hat nicht nur die Musikindustrie revolutioniert, sondern zählt auch zu den einflussreichsten und mächtigsten Persönlichkeiten der Unterhaltungswelt. Ihre Karriere, geprägt von Erfolgen und unzähligen öffentlichen Auftritten, zieht immer wieder die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Laut People liegt bislang jedoch keine Stellungnahme der Anwälte von Beyoncé, Jay-Z und Joseph Manzaro vor. Der Prozess gegen P. Diddy, der die schweren Vorwürfe bestreitet, soll im Mai 2025 beginnen und könnte für noch mehr Aufsehen sorgen.

Getty Images Jay-Z und P. Diddy im Februar 2019

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024