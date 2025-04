Kläger schildert extreme sexuelle Demütigung durch P. Diddy

Sean "Diddy" Combs alias P. Diddy (55) steht erneut im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe. Joseph Manzaro reichte jetzt eine Klage gegen den Musikmogul ein, in der er ihm unter anderem Menschenhandel und sexuelle Übergriffe während einer Party im April 2015 in Miami vorwirft. Laut der Klageschrift, die People vorliegt, sei Joseph auf eine sogenannte "Freak-Off"-Party gelockt, unter Drogen gesetzt und dort gedemütigt worden. Unter anderem behauptet er, halb nackt, mit einer Maske vor prominenten Gästen wie Beyoncé (43) und Jay-Z (55) vorgeführt worden zu sein. Diddys Anwälte bestritten die Vorwürfe entschieden und bezeichneten die Schilderungen als "unglaubwürdig".

Joseph schildert in der Klage weiter, dass die Party zunächst im Anwesen von Emilio und Gloria Estefan (67) auf Star Island stattgefunden habe, bevor er später in Diddys nahegelegenes Anwesen gebracht worden sei. Bei der Ankunft habe Gloria Estefan seinen schlechten Zustand bemerkt und gefordert, einen Krankenwagen zu rufen. Sie sei jedoch von ihrem Mann Emilio zum Schweigen gebracht worden. Während der Feier sollen zahlreiche Prominente anwesend gewesen sein, darunter LeBron James (40), der laut der Klage kommentiert habe: "Ihr solltet besser etwas dagegen tun!" James und die Estefans streiten die Ereignisse jedoch vehement ab. Jay-Zs Anwalt Alex Spiro erklärte zudem, dass sein Mandant gar nicht in Miami gewesen sei.

Solche Partys, bei denen Berichten zufolge Exzesse und außergewöhnliche Szenarien zelebriert wurden, sind seit Jahren immer wieder Gegenstand von Gerüchten um Diddy. Die aktuellen Anschuldigungen wecken Erinnerungen an andere Anschuldigungen gegen den Musikproduzenten, gegen den seit 2024 wegen Menschenhandel ermittelt wird. Bislang ist keine Verurteilung erfolgt – Diddy bestreitet sämtliche Vorwürfe. Der Prozess gegen den Rapper wegen schwerer Missbrauchsvorwürfe soll Anfang Mai 2025 beginnen. Dem 55-Jährigen könnte dabei eine lebenslange Haftstrafe drohen.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Met Gala 2015

Getty Images P. Diddy im Mai 2017