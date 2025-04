Süße Pics von Kylie Jenner und ihrem Timothée beim Coachella

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) sorgten am Wochenende für Romantik pur, als sie am Samstag händchenhaltend beim Coachella-Festival gesichtet wurden. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sich das Paar gemeinsam mit Freunden und Familie am zweiten Tag des Festivals unter die Menge im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit trug ein stylishes weißes Ensemble, während der Schauspieler in lässigen Shorts, T-Shirt und Baseballkappe auftrat.

Der gemeinsame Festivalbesuch kommt nur wenige Wochen nach einer viralen Diskussion rund um ihren vermeintlich etwas distanzierten Auftritt bei einem Tennismatch in Indian Wells. Damals hatten Fans spekuliert, ob es Spannungen zwischen dem Paar geben könnte, da ein gemeinsamer Moment als etwas unbeholfen wahrgenommen wurde. Doch beim Coachella präsentierten sich Kylie und Timothée in offenbar bester Stimmung und harmonisch vereint. Auffällig war allerdings, dass ihr Ex-Partner Travis Scott (33) ebenfalls am Samstag einen Auftritt hatte. Trotz der potenziellen Begegnung bewies das Paar, dass sie derzeit unbeeindruckt von jeglichem Trubel um ihre Beziehung sind.

Die Beziehung zwischen Kylie und Timothée bietet einiges an Gesprächsstoff, besonders da der Schauspieler zuletzt mit der sogenannten "Kardashian-Jenner-Krise" in Zusammenhang gebracht wurde – einer Theorie, die behauptet, dass Männer, die mit einer der berühmten Schwestern zusammen sind, berufliche Rückschläge erleiden. Diese Idee hatten Kim (44) und Khloé Kardashian (40) bereits als "super sexistisch" zurückgewiesen. Laut einem Insider soll Timothée allerdings erstaunt darüber gewesen sein, dass seine Partnerin ebenfalls eine Schauspielkarriere verfolgt. "Ihm fehlen normalerweise nie die Worte, aber er war sprachlos, als Kylie ihm aus dem Nichts erzählte, dass sie schon seit Jahren mit dem Gedanken spielt, zu schauspielern, und nun ernsthaft darüber nachdenkt, es zu versuchen", so die Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Travis Scott, Februar 2025

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

