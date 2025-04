Familien-Business: Diese neuen Realitystars sind verwandt

Ob die Kardashians, die Ochsenknechts oder die Wollnys – manche Familien scheinen das Reality-TV-Gen einfach im Blut zu haben. Wenn einer ins Rampenlicht tritt, dauert es oft nicht lang, bis auch der Rest der Sippe mitzieht. Und jetzt reiht sich ein brandneues Duo in die Liste der trash-tauglichen Verwandtschaften ein: Tori, derzeit auf Couple-Jagd bei Are You The One?, hat enthüllt, dass sie mit keiner Geringeren als Natalie verwandt ist – der temperamentvollen Nachzüglerin aus der aktuellen Temptation Island-Staffel. Die beiden sind Cousinen, wie sie ihren Fans via Instagram verriet. Ein gemeinsamer TV-Auftritt steht zwar bisher nicht zur Debatte, aber die Story allein reicht schon, um die Herzen zahlreicher Reality-TV-Fans höherschlagen zu lassen.

Die verwandtschaftliche Beziehung wurde in den Shows bisher nicht thematisiert – umso überraschender die Enthüllung. Ob die Familienbande bei der Auswahl für die Formate eine Rolle spielte, bleibt unklar. Sicher ist hingegen: Beide verfolgen bisher unterschiedliche Wege im Reality-Kosmos. Während Tori in der Villa von "Are You The One?" nach der großen Liebe sucht, hat Natalie diese in ihrem Partner Patrick offenbar schon gefunden. Ob ihre Beziehung aber auch den Versuchungen bei "Temptation Island" standhalten wird, bleibt spannend. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar, leben mit ihrem Hund in Marbella und kamen erst mit Verzögerung zum Cast – als fünftes Paar, was ein Novum in der Show darstellt. Auch wenn damit beide Frauen erst als Nachzüglerinnen in ihre jeweiligen Häuser einziehen durften, feiern Fans die doppelte Cousinen-Power schon jetzt als echten Trash-TV-Leckerbissen.

Verwandtschaftliche Verbindungen im Reality-TV sind keine Seltenheit. Ein bekanntes Beispiel: "Temptation Island"-Urgestein Calvin Kleinen (33) und sein Bruder Marvin, der sich unter anderem bei "Reality Shore" ins Rampenlicht wagte. Auch sie gelten als Paradebeispiel für familiäre Kamera-Affinität. Genau diese Einblicke hinter die Kulissen – echte Beziehungen, unerwartete Verbindungen, persönliche Geschichten – machen für viele Zuschauer den Reiz der Formate aus. Der "Cousinen-Coup" von Tori und Natalie passt da perfekt ins Bild. Und wer weiß: Vielleicht öffnet sich hier gerade ein ganz neues Kapitel der Reality-Dynastien.

Anzeige Anzeige

Instagram / torisback Tori, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Patrick und Natalie von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige