Nach Dealer-Komödie: Maximilian Mundt dreht einen Horrorfilm

Maximilian Mundt wagt Neues! Der Schauspieler erlangte durch seine Hauptrolle in der Comedy-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) internationale Bekanntheit. Darin verkörpert er den Schüler Moritz Zimmermann, der aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Darknet verkauft. Eine vierte Staffel über die Geschichte des in die Kriminalität geratenen Nerds wurde bereits angekündigt. Doch Maximilian wird schon bald auch in einem ganz anderen Genre zu sehen sein!

Im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin plauderte der 26-Jährige aus, dass er Anfang des kommenden Jahres einen Horrorfilm drehen werde. "Da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe Horror." Abgesehen davon habe er aber noch keine konkreten Pläne für das neue Jahr. "Mal gucken, was kommt", erzählte der gebürtige Hamburger mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Doch auch bei "How to Sell Drugs Online (Fast)" gibt es für Maximilian massive Veränderungen. Der Romy-Preisträger deutete an, dass es in der nächsten Staffel einen Zeitsprung geben wird. Demnach könnten die Zuschauer wohl erfahren, wie es mit dem von ihm gespielten jungen Drogen-Unternehmer nach seiner Zeit im Knast weitergeht.

Getty Images Maximilian Mundt im Dezember 2022 in Berlin

Netflix / Bernd Spauke Lena Klenke und Maximilian Mundt bei "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Getty Images Maximilian Mundt, Schauspieler

