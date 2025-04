Liebe und Trauer: So emotional ist Inka Bauses neues Album

Inka Bause (56) hat überraschend ein neues musikalisches Kapitel aufgeschlagen. Passend zu ihrem 40. Bühnenjubiläum erscheint heute ihr Doppelalbum "INKA". Die Veröffentlichung hat für die Bauer sucht Frau-Moderatorin eine ganz besondere Bedeutung, denn es handelt sich um ein sehr persönliches Werk. "Es gibt natürlich auch die sehr emotionalen Songs, die sich mit meinem Mann befassen, der nicht mehr lebt, oder mit dem Tod meines Vaters befassen", erzählte sie anlässlich der Album-Premiere gegenüber RTL. Neben nachdenklichen und gefühlvollen Titeln versprühen andere Songs jedoch auch Feierstimmung und Lebensfreude.

Das Album sei wie ein musikalisches Tagebuch und spiegele die Höhen und Tiefen ihres Lebens wider. Neben Verlusten thematisiert Inka ebenso die Zuversicht, die sie in der Liebe gefunden hat. Obwohl sie derzeit Single ist, bleibt die Sängerin optimistisch: "Ich habe die große Liebe selber erlebt, und ich werde sie vielleicht wieder erleben." Fans können sich nicht nur auf ihr neues Album freuen, sondern auch auf eine große Jubiläumstour, die im Oktober starten soll. Anlässlich dieser Tour plant die Moderatorin, ihre Musik mit ihrer langjährigen Fangemeinde zu feiern und die Menschen mit ihren sehr persönlichen Texten zu berühren.

Dass Inka Bause eine Leidenschaft für Musik hat, ist dabei keine Neuigkeit. Vor ihrer Karriere als Moderatorin feierte sie bereits in jungen Jahren erste Erfolge als Sängerin, was sie seit jeher nicht losgelassen hat. Ihre enge Verbindung zu ihrem Publikum zeigt sich auch in ihrer TV-Arbeit, in der sie seit 20 Jahren charmant dafür sorgt, dass Landwirte die große Liebe finden. Privat jedoch musste sie einige Schicksalsschläge verkraften, wie den Tod ihres ehemaligen Ehemanns und ihres Vaters. "Wir wollten gemeinsam alt werden", erinnerte sich die 56-Jährige im Bild-Interview an ihre Ehe zurück und ergänzte: "Ich bewunderte ihn, wie ich meinen Vater bewunderte. Und er bewunderte mich."

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

ActionPress Hendrik Bruch, Komponist, Sänger und Moderator

