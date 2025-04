Nach Trennungsgerüchten: Sydney Sweeney & Jonathan gesichtet

Sydney Sweeney (27) und Jonathan Davinos Beziehung sorgt aktuell für viele Schlagzeilen. Die Euphoria-Darstellerin und der Unternehmer sollen laut Insidern ihre Hochzeit abgeblasen und sich getrennt haben. Nun wurden die zwei das erste Mal seit Bekanntwerden der Gerüchte zusammen gesichtet – und machten einen sehr kühlen Eindruck. Die Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die zwei mit ihrem Hund am Sonntag in Los Angeles auf dem Weg zu einem lockeren Abendessen. Sydney machte einen mürrischen Eindruck und wollte wohl unerkannt bleiben – sie trug eine Kapuze über dem Kopf und eine Sonnenbrille. Jonathan hingegen schien sie trösten zu wollen, denn auf einem Bild legt er ihr die Hand sanft auf den Rücken.

Sydney und Jonathan waren seit 2018 ein Paar und hatten sich 2022 verlobt, hielten ihr Privatleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit fern. Insider berichteten kürzlich gegenüber TMZ, dass die Trennung zwischen den beiden bereits Anfang des Jahres erfolgt sei. Seit Februar soll Sydney im Beverly Hills Hotel wohnen, während Jonathan ihr gemeinsames Zuhause behalten habe. Hinweise auf das Beziehungsende gab es zudem über Social Media: Die Schauspielerin hatte ein Foto, das sie und Jonathan küssend zu Neujahr zeigte, aus ihrem Instagram-Profil gelöscht. Auch eine Reise nach Afrika ohne ihren Verlobten sorgte im März für Spekulationen.

Im Zuge der Trennungsgerüchte wurde Sydney eine neue Romanze nachgesagt, und zwar mit ihrem ehemaligen "Anyone But You"-Co-Star Glen Powell (36). Mit ihm wurde die 27-Jährige vor wenigen Tagen bei der Hochzeit seiner Schwester in Dallas gesichtet – für viele ein eindeutiger Beweis, dass da mehr zwischen den beiden läuft. Allerdings betonten sowohl Glen als auch seine Mutter, dass Sydney nur eine sehr gute Freundin sei. Bereits während der Dreharbeiten zu der romantischen Komödie wurde immer wieder gemunkelt, dass es zwischen Glen und Sydney geknistert habe. Doch bisher bleiben die beiden wohl erst einmal nur als Freunde verbunden.

Getty Images Sydney Sweeney im März 2025

Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA Glen Powell und Sydney Sweeney, "Anyone But You"-Kollegen

