Michelle Obama äußert sich erstmals zu Scheidungsgerüchten

Michelle Obama (61) äußert sich erstmals öffentlich zu den Gerüchten, sie und Barack Obama (63) würden sich scheiden lassen. In einem Gespräch im Podcast "Work in Progress" von Sophia Bush (42) stellt die ehemalige First Lady klar, dass es keinen Anlass für solche Spekulationen gebe. Sie erklärt, dass ihre persönliche Entscheidung, nach dem Ende ihrer Zeit im Weißen Haus mehr Eigenständigkeit zu genießen, offenbar zu Missverständnissen geführt habe. "Dass ich Entscheidungen für mich selbst treffe, scheint für manche unvorstellbar, sodass sie annehmen, wir lassen uns scheiden", so Michelle. Mit einem Lächeln fügt sie hinzu, dass sie inzwischen lerne, "Nein" zu sagen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken zu lassen.

Seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus 2017 hat Michelle sich stärker auf ihre eigenen Projekte konzentriert, wodurch ihr Gatte öfter ohne sie in der Öffentlichkeit auftrat. Neben ihrer Bestseller-Autobiografie und der Gründung einer gemeinsamen Produktionsfirma mit Barack widmet sie sich aktuell einem Podcast mit ihrem Bruder Craig Robinson (53). Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, in dem ihre Kinder Malia (26) und Sasha (23) ausgezogen sind, habe sie dazu bewegt, zu reflektieren, was sie wirklich wolle. Laut Michelle war dies eine große Umstellung: "Früher war es für mich leicht, Entscheidungen aufzuschieben, weil ich mich um Barack und die Mädchen kümmern musste. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr."

In den vergangenen Wochen spitzten sich die Krisengerüchte um das beliebte Pärchen zu. Verschiedene Beobachtungen, wie Michelles Abwesenheit bei bedeutenden Ereignissen, befeuerten die Spekulationen. Einem Bericht von Radar Online zufolge habe die Diskussion um ihre Ehe inzwischen einen "Höhepunkt" erreicht. Trotz der romantischen Botschaften, die das Paar am Valentinstag austauschte, hielten sich die Zweifel an der Harmonie ihrer Ehe. Hinzu kam das hartnäckige Gerücht um Baracks angebliche Schwäche für Jennifer Aniston (56), die die Schauspielerin als "absolut unwahr" bezeichnete.

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama, August 2023

Getty Images Barack Obama, Januar 2025

