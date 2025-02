Krisengerüchte um Michelle und Barack Obama spitzen sich zu

Seit Wochen häufen sich Gerüchte über eine mögliche Ehekrise zwischen Barack (63) und Michelle Obama (61). Laut einer Quelle von Radar Online habe die Spekulation um die Beziehung der beiden mittlerweile einen "Höhepunkt" erreicht. Zusätzliche Brisanz erhält die Situation, da sich weder der ehemalige US-Präsident noch seine Frau öffentlich zu diesen Vermutungen äußern. Obwohl Barack und Michelle am Valentinstag in den sozialen Medien noch romantische Botschaften austauschten, sorgten einige Beobachtungen für neue Zweifel: Michelle soll weder an der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter (✝100) noch an der Amtseinführung von Donald Trump (78) an der Seite ihres Mannes gewesen sein.

Hintergrund der Spekulationen ist auch ein Bericht der Us Weekly, dem zufolge Barack angeblich eine Schwäche für Schauspielerin Jennifer Aniston (56) haben soll – ein Gerücht, das die Schauspielerin als "absolut unwahr" bezeichnete. In anderen Meldungen heißt es, ein drohendes Ehe-Aus könnte weitreichende Folgen haben. Nicht nur stünde das gemeinsame Vermögen von über 70 Millionen Dollar (ca. 66 Millionen Euro) zur Diskussion, auch prominente Freunde des Paares könnten in Loyalitätskonflikte geraten. Während Michelle oftmals an der Seite von Ellen DeGeneres (67) zu sehen war und sie eine enge Freundschaft verbindet, zählt Barack Stars wie George Clooney (63) und Bruce Springsteen (75) zu seinen Vertrauten. Ein Insider beschreibt die Stimmung im Umfeld der Obamas als "angespannt".

Barack und Michelle haben im Laufe ihrer langen Ehe nicht nur zwei gemeinsame Töchter großgezogen, sondern auch weltweite Bewunderung für ihre Liebe und Verbundenheit erlangt. Ihre Beziehung wird häufig als Vorbild für moderne Partnerschaften gefeiert. Die ehemalige First Lady sprach in ihrem Buch "Becoming" offen über Herausforderungen ihrer Ehe und wie sie diese überwanden. Fans des Paares hoffen, dass die Gerüchte nichts weiter als Spekulationen sind und die beiden eine weitere Phase ihres Lebens ebenso vereint meistern wie ihre Jahre im Weißen Haus.

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

Instagram / michelleobama Michelle und Barack Obama an ihrer Hochzeit

