Selten: Jodie Foster erscheint mit Sohn Kit auf Red Carpet

Jodie Foster (62) sorgte am vergangenen Wochenende für Aufsehen – denn sie posierte mit ihrem Sohn Kit Bernard auf dem Red Carpet. Eigentlich hält die Schauspielerin ihre Familie und ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten ist sie mit ihren zwei Söhnen bei Veranstaltungen zu entdecken. Umso erstaunlicher war es, dass sie den 23-Jährigen mit zur Verleihung des Breakthrough Prize brachte und mit ihm auf dem roten Teppich posierte. Kit zog alle Blicke auf sich, als er in einem eleganten dunkelblauen Anzug, einer gestreiften Fliege und zwei funkelnden neuen Ohrringen über den roten Teppich schritt, während seine berühmte Mutter in einem cremefarbenen, ärmellosen Blazerkleid glänzte. Gemeinsam posierten die beiden gut gelaunt für die Kameras – ein seltenes Bild.

Während Jodie seit Jahren zu Hollywoods A-Liste gehört, hält sich ihr Sohn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, was gemeinsame Auftritte umso seltener macht. Kit schlug eine ganz andere Karriere ein als seine Mutter, die mit Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer" Weltruhm erlangte. Er studierte Chemie an der renommierten Princeton University und arbeitet aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer Biotech-Firma. Sein älterer Bruder Charlie hingegen hat sich für die Schauspielerei entschieden und bereits in Projekten wie "The Coldest Case" und "Soy Boy" mitgewirkt.

Jodie hat ihre beiden Söhne mit ihrer Ex-Partnerin Cydney Bernard (72) bekommen, mit der sie 15 Jahre zusammen war, bevor sich das Paar 2008 trennte. Wer der Vater der beiden Männer ist, ist nicht klar. Es wurde allerdings gemunkelt, dass Mel Gibson (69) als Samenspender hergehalten haben soll. Ganz unwahrscheinlich wäre das nicht, immerhin verbindet Jodie und den Schauspieler eine jahrelange, enge Freundschaft. Sogar eine Genealogie-Expertin merkte an, dass Kit und Charlie Mel verdächtig ähnlich sehen, wie Fox berichtete.

Getty Images Jodie Foster und ihr Sohn Kit Bernard beim Breakthrough Prize im April 2025

Getty Images Jodie Foster bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills

