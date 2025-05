Jodie Foster lehnte Gastauftritt in "Freakier Friday" ab

Jodie Foster (62) hat ein überraschendes Angebot abgelehnt: Für die Fortsetzung des Kultfilms "Freaky Friday" wollte Regisseurin Nisha Ganatra die Hollywood-Ikone unbedingt zu einem Gastauftritt bewegen. Nisha bestätigte gegenüber Entertainment Weekly, dass sie und ihr Team alles versucht hätten, die Schauspielerin für einen Nostalgie-Cameo als Schulleiterin oder Lehrerin zu gewinnen. "Wir haben sie angefleht. Sie wird es nicht machen", erklärte sie. Jodie, die 1976 im Original "Freaky Friday" als Annabel an der Seite von Barbara Harris zu sehen war und damit eine legendäre Kindheitsrolle schuf, lehnte die Anfrage ohne Angabe von Gründen ab.

Der neue Film "Freakier Friday" bringt Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (66) erneut als Mutter-Tochter-Duo Tess und Anna auf die große Leinwand, die diesmal zusammen mit Annas Tochter Harper (gespielt von Julia Butters) und ihrer baldigen Stieftochter Lily (Sophia Hammons) in ein chaotisches Körpertausch-Abenteuer geraten. Obwohl Jodie nicht im Film dabei sein wird, ließ Regisseurin Nisha Einflüsse aus Jodies Interpretation von 1976 bewusst in die Figur der Harper einfließen. Der Film verspricht außerdem eine starke Portion Humor und einige emotionale Twists.

Jodie ist seit ihren frühen Rollen eine feste Größe in Hollywood und wurde durch "Freaky Friday" als Teenager-Idol bekannt. Im gleichen Jahr sorgte sie durch ihre kontroverse Darstellung im Film "Taxi Driver" für Furore – ein Spagat, der allein durch den sicheren Rückhalt ihrer Mutter gelingen konnte. In einem Interview mit NPR erinnerte sich Jodie, dass ihre Mutter stets Wert darauf gelegt habe, vielseitige Filme zu drehen, damit ihre Tochter nicht auf eine einzige Rolle festgelegt werde. Über "Freaky Friday" schwärmte sie damals: "Das war wahrscheinlich der erste feministische Film für junge Mädchen." Auch wenn die Schauspielerin jetzt dem Franchise fernbleibt, lebt ihr Vermächtnis in kleinen Details der neuen Figuren weiter.

Disney Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freakier Friday" , 2025

Der Film "Taxi Driver" mit Jodie Foster und Robert De Niro

