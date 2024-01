Jodie Foster half Kristen Stewart durch eine schwere Zeit

Das wird sie ihr nie vergessen! Die Schauspielerin Kristen Stewart (33) ist ihrer Freundin und Kollegin Jodie Foster (61) sehr dankbar! Im Juli 2012 gab es einen heftigen Shitstorm für den Twilight-Star, als er seinen damaligen Freund Robert Pattinson (37) mit dem „Snow White and The Huntsman“-Produzenten Rupert Sanders (53) betrog. Die damals 22-Jährige musste daraufhin von allen Seiten Kritik einstecken. Jodie war eine der wenigen, die ihr in dieser Zeit beistanden!

Kristen und Jodie hatten sich im Jahr 2001 beim Dreh zum Film "Panic Room" kennengelernt, wo sie ein Mutter-Tochter-Duo spielten. Seither sind sie ein Herz und eine Seele. Deshalb stand es scheinbar außer Frage für die 61-Jährige, ihren Schützling auch in schweren Zeiten zu unterstützen. Gegenüber Variety verteidigte sie den "Vampir"-Star damals öffentlich: "Wenn man in seinen 20ern ist, begeht man alle möglichen Dummheiten. Lasst das Kind ein Kind sein!" Im Interview mit E! News teilt Kristen jetzt mit, wie dankbar sie ihrer Mentorin noch heute ist. "Das war wirklich eine große Geste von ihr", erinnert sich die Schauspielerin.

Nach der bewegten Zeit in ihren Zwanzigern hat die "Twilight"-Darstellerin jetzt scheinbar ihr Glück gefunden. Mit der Schauspielerin Dylan Meyer geht sie seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Nach ihrer Verlobung vor zwei Jahren soll nun bald die Traumhochzeit folgen.

Getty Images Kristen Stewart und Rupert Sanders in 2012

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart, 2011

Getty Images Kristen Stewart mit ihrer Partnerin Dylan Meyer bei den Oscars 2022

