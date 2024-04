Zehnter Hochzeitstag: Jodie Foster dankt Alex bei Zeremonie!

Jodie Foster (61) und ihre Ehefrau Alexandra Hedison (54) haben doppelten Grund zur Freude! Am Freitag wurde die "Panic Room"-Darstellerin während des 15. jährlichen TCM Classic Film Festivals geehrt. Wie der Zufall es wollte, fiel das Datum der Feierlichkeiten auf ihren zehnten Hochzeitstag! Laut People richtete sich die Schauspielerin mit liebevollen Worten in einer Rede an ihren Schatz. "Ich liebe dich so sehr und bin so dankbar für unser gemeinsames Leben!", schwärmte sie.

Auf mehreren Schnappschüssen ist zu sehen, wie Jodie ihre Hände und Füße vor dem TCL Chinese Theatre im Zement verewigt. Der Hollywoodstar strahlt mit seiner Liebsten für die Kameras. Ob dies auch mit dem besonderen Tag der beiden zu tun hat? Nach dem Event erklärte die 61-Jährige gegenüber dem Boulevardblatt, dass Alexandra kein Problem hatte, ihren Hochzeitstag für die Ehrung "aufzugeben". "Ich habe sie gefragt und sie sagte nur: 'Oh, ja. Das ist okay. Wir regeln das schon. Wir gehen einfach Abendessen.'" Ihr besonderes Jubiläum wolle das Paar am Wochenende gebührend nachfeiern.

Das Jawort gaben sich die beiden Frauen im Jahr 2014 – und zwar am Osterwochenende. Diesen Schritt wagten sie rund ein Jahr, nachdem sich Jodie geoutet hatte. Damals hielt das Paar seine Hochzeit trotz einiger Spekulationen noch geheim. Gegenüber E! News bestätige das Management der Oscar-Preisträgerin dann jedoch, dass beide den Bund der Ehe geschlossen hatten.

Getty Images Alexandra Hedison und ihre Partnerin Jodie Foster, im April 2024

Getty Images Alexandra Hedison und Jodie Foster in Cannes, Juli 2021

