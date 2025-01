Sofia Vergara scherzt bei Jodie Fosters Golden-Globe-Gewinn

Jodie Foster (62) und Sofia Vergara (52) sorgten bei den diesjährigen Golden Globes für einen humorvollen Moment, als Jodie ihren Preis entgegennahm. Sie wurde als beste Darstellerin in einer limitierten Serie oder Anthologie für ihre Rolle in "True Detective: Night Country" ausgezeichnet. Sofia, die für ihre Darstellung in "Griselda" ebenfalls nominiert war, rief scherzhaft aus der Menge: "Nein, nein! Gib mir einen!", kurz bevor Jodie ihre Dankesrede begann. Sofias humorvolle Einwürfe brachten das Publikum zum Lachen, und auch Jodie nahm die Situation mit einem Lächeln auf. Vor der Verleihung hatte Sofia bereits öffentlich über ihre fünfte erfolglose Nominierung bei den Globes gescherzt.

Die lustige Rivalität zwischen Sofia und Jodie hat mittlerweile Tradition, denn bereits bei den Emmys im Vorjahr musste sich Sofia Jodie geschlagen geben. Damals postete sie ironisch auf Instagram: "Me lo robaron" – auf Deutsch: "Sie haben es mir gestohlen!" Sofia nahm die wiederholte Niederlage sportlich und setzte nach der Veranstaltung auf Humor, als sie auf Social Media scherzte, dass sie zwar keinen Preis, aber immerhin einen Hamburger gewonnen hätte.

Jodie Foster hingegen, die mittlerweile ihre fünfte Golden-Globe-Trophäe entgegennehmen durfte, zeigte sich emotional, als sie dem gesamten Team von "True Detective" und ihrer Familie dankte. Besonders ihre zwei Söhne, Charlie und Kit, erwähnte sie in rührenden Worten: "Ich hoffe, ihr versteht die Freude, die es bringt, hochwertige und bedeutungsvolle Arbeit zu leisten. Also, meine Jungs - ich liebe euch, und das hier ist natürlich für euch und die Liebe meines Lebens, Alex. Ich danke euch. Für immer." Mit Alexandra Hedison (55) ist sie seit 2014 verheiratet, ihr Privatleben versucht Jodie aber abseits der Öffentlichkeit zu halten.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Alexandra Hedison und ihre Partnerin Jodie Foster im April 2024

