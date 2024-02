Jodie Foster fühlte sich wegen frühem Mega-Erfolg schlecht

Jodie Foster (61) gibt zu, dass sie lange Zeit Schwierigkeiten hatte, ihren frühen Erfolg in Hollywood zu akzeptieren! Die US-amerikanische Schauspielerin, die bereits mit zwölf Jahren für ihre Rolle im Film "Taxi Driver" einen BAFTA gewann und für einen Oscar nominiert wurde, spricht in einem neuen Interview über ihre Karriere und die damit verbundenen Herausforderungen. Im Podcast "Reign with Josh Smith" betont Jodie unter anderem: "Ich habe angefangen, als ich drei war. Mit sechs war ich in einer Show, mit zwölf wurde ich für einen Oscar nominiert. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass es einfach nur ein glücklicher Zufall war."

Im Detail beschreibt Jodie, dass die frühe Anerkennung in ihrer Karriere bis heute Zweifel in ihr auslöst: Die zweifache Mutter befürchte immer wieder, dass ihre damaligen Erfolge nichts mit ihrem Können zu tun hatten, sondern dass sie damals einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sei. "Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich schlecht fühlen sollte, weil ich all diese guten Dinge hatte... Damit habe ich oft zu kämpfen", fasst sie ihre Emotionen in dem Interview zusammen. Gleichzeitig habe sie lange versucht, mit steigendem Alter an ihre früheren Erfolge anzuknüpfen und diese zu übertreffen. Dieses Konkurrenzdenken mit sich selbst habe sie aber inzwischen ablegen können.

Die lange Liste der Projekte und Auszeichnungen widerlegt ihre Zweifel allerdings – Jodie wurde nämlich über die Jahre hinweg immer wieder von Filmkritikern für ihre Leistungen gelobt! Jodie wurde im Laufe ihrer langen Karriere bislang für unzählige Awards nominiert und durfte auch schon zahlreiche Trophäen mit nach Hause nehmen: Unter anderem bekam sie 1989 für "Angeklagt" und 1992 für "Das Schweigen der Lämmer" jeweils einen Oscar überreicht. Zusätzlich war sie zwei weitere Male für einen Oscar nominiert – und 2024 hat sie mit ihrer Rolle in "Nyad" erneut die Chance auf den begehrten Preis. Ebenso durfte sie sich bereits über vier Golden Globes und drei BAFTAs freuen.

Jodie ist aber nicht die einzige erfolgreiche Schauspielerin, die schon im Kindesalter in der Filmbranche durchstartete! Auch viele ihrer Kollegen und Kolleginnen begannen ihre steilen Karrieren bereits in jungen Jahren: Drew Barrymore (49) drehte den beliebten Film "E.T." beispielsweise im Alter von gerade einmal sechs Jahren. Dakota Fanning (30) war auch erst sieben Jahre alt, als sie für "I Am Sam" vor der Kamera stand. Und auch Daniel Radcliffe (34) schlüpfte schon mit elf Jahren zum ersten Mal in die Rolle des Zauberlehrlings Harry Potter.

Getty Images Jodie Foster im Oktober 2021

Getty Images Jodie Foster, Schauspielerin

Getty Images Daniel Radcliffe im Oktober 2023

