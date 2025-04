Shah Rukh Khan und seine Familie ziehen in neues Luxusheim

Der indische Schauspieler Shah Rukh Khan (59) sorgt derzeit mit seinem Umzug für ordentlich Aufsehen: Der Bollywood-Superstar und seine Familie haben sich vorübergehend von ihrem ikonischen Haus Mannat verabschiedet, da es renoviert wird. Jetzt wurden sie beim Einzug in ein luxuriöses vierstöckiges Apartmentgebäude in der Pali Hill-Gegend von Bandra gesichtet, was von nun an ihr neues Heim sein wird. Dort soll die berühmte Familie laut Hindustan Times für etwa zwei Jahre wohnen, bis die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind.

Einem Bericht von HT zufolge hat der Filmstar die Etagen seines vorübergehenden Zuhauses von dem Filmproduzenten Vashu Bhagnani gemietet. Wie das Portal erfuhr, sollen die Umbauarbeiten in Mannat im Mai dieses Jahres beginnen. Dazu gehört auch eine seit langem geplante Erweiterung des denkmalgeschützten Bauwerks. Laut Insidern sollen neben den prominenten Bewohnern zukünftig auch ihre Sicherheitsleute und Mitarbeiter in dem Gebäude untergebracht werden – für eine höhere Sicherheit.

In den vergangenen Tagen sorgte der "King of Bollywood" nicht nur mit seinem Umzug für Gesprächsstoff – auch die Ankündigung der Leinwand-Reunion von Shah Rukh und Deepika Padukone (39) versetzte Fans in Aufregung. Das Bollywood-Traumpaar soll in dem geplanten Action-Thriller "King" von Regisseur Siddharth Anand erneut Seite an Seite glänzen. Während Shah Rukh als eiskalter Auftragskiller im Mittelpunkt der Handlung steht, soll Deepika die bedeutende Rolle als Mutter von Suhana Khan (24), Shah Rukhs echter Tochter, spielen. Dies berichtete unter anderem das Portal PeepingMoon.

