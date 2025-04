Fabian Hambüchen lässt den "Let's Dance"-Boden zerspringen

Fabian Hambüchen (37) gibt bei Let's Dance alles. Vergangenen Freitag trat der ehemalige Turner in einer neuen Runde in der Tanzshow an. In der Sendung sollten die Kandidaten legendäre Tänze von ehemaligen Teilnehmern nachtanzen – Fabian tanzte mit seiner Partnerin Anastasia Maruster den Quickstep zu "I Don't Mean A Thing", den 2022 Artist René Casselly (28) zum Besten gab. Schon bei den Proben legte er aber ein bisschen zu sehr los. "Wenn man René Casselly sein will, dann muss man auch viel Action da reinbringen. [Ich] bin da mit einem schönen Salto auf die Bühne geflogen, bin aber ein bisschen fersenlastig gelandet und dann hat es auf einmal geknackt da unten", erzählt der Olympia-Sieger gegenüber RTL. Das Parkett im "Let's Dance"-Studio hat jetzt einen Riss.

Für Fabian dürfte das Missgeschick aber nebensächlich sein, denn sein Tanz war ein voller Erfolg. Die Jury um Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) war begeistert und vergab jeweils zehn Punkte – mit 30 Punkten bekam Fabian als Erster die höchstmögliche Punktzahl. Und dank der zahlreichen Anrufe seiner Fans ist er sicher in der nächsten Runde. Dabei war er aber nicht der einzige, der diesmal mit 30 Punkten belohnt wurde. Auch Influencerin SelfieSandra (25) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) überzeugten mit ihrem humorvollen Charleston. Sie bekamen ebenfalls die volle Punktzahl und freuen sich, in der nächsten Runde antreten zu können.

Seinen Erfolg bei "Let's Dance" hat Fabian in erster Linie seiner Anastasia zu verdanken. Zwischen den beiden hat sich mittlerweile eine innige Freundschaft entwickelt. Sie stehen permanent in Kontakt und das auch außerhalb der Trainingszeiten. "Also, von ihm abends nichts zu hören, ist unmöglich. Wir schreiben uns immer", verriet die Profitänzerin schon die Wochen zuvor in einem Interview mit dem Sender. Der 37-Jährige kann das bestätigen: "Ja, irgendwie haben wir immer Kontakt." Die Chemie zwischen dem Duo ist sogar so gut, dass sie nach dem Training regelmäßig zusammen essen gehen – beste Voraussetzungen, um in der Show als Team gut abzuliefern.

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Maruster und Fabian Hambüchen in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

