Fabian Hambüchen ertanzt die ersten 30 Punkte der Staffel

Mit dieser Performance hat Fabian Hambüchen (37) die Jury und Zuschauer von Let's Dance so richtig überzeugt: Er tanzt mit Anastasia Maruster einen Quickstep zu "It Don’t Mean A Thing" in Show sieben. Diese Hommage an Rene Casselly (28), der mit diesem Tanz 2022 begeisterte, haut auch dieses Mal alle von den Hockern. Die Jury zückt zum ersten Mal einheitlich ihre 10-er Kellen: Damit erhält Fabian als Erster der Staffel die ersehnten 30 Punkte!

Juror Joachim Llambi (60), der sonst für seine kritischen Worte bekannt ist, zeigt sich von seiner sanften Seite und bezeichnet ihn sogar als "Top-Favorit der Staffel". Die Fans stimmen dem einstigen Profitänzer auf Instagram zu. Sie betonen unter dem offiziellen Account der Show "Mehr als verdient", "So sehen Sieger aus" und "Bester Quickstep seit Jahren". Damit könnte sich der Turner möglicherweise direkt sein Ticket in die nächste Runde ertanzt haben. Kurz nach Fabian und Anastasia gelang es einem weiteren Duo, die 30-Punkte-Marke zu knacken: SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) haben für ihren Charleston auch die volle Punktzahl der Jury bekommen.

Während es für den Sportler und die Podcasterin so richtig rund läuft, sieht es für Simone Thomalla (60) derzeit weniger rosig aus. Mit ihrer Rumba erzielt sie gerade einmal 16 Punkte – und könnte damit auf der Abschussliste stehen. Die Fans der Show sind jedenfalls der Meinung, dass sie es verdient hätte, als Nächste zu fliegen. Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage stimmten rund 40 Prozent der abstimmenden Personen für ihren Exit. Das Endergebnis bleibt aktuell aber noch abzuwarten.

