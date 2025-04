Katy Perrys Tochter Daisy ist auf ihrer Welttournee dabei

Katy Perry (40) steht eine aufregende Zeit bevor: Die Sängerin geht ab diesem Monat auf ihre "The Lifetimes"-Welttournee. Diese umfasst 84 Termine und macht im Oktober unter anderem im Vereinigten Königreich Halt. Katy wird aber nicht allein unterwegs sein: Ihre Tochter Daisy Dove (4), die sie gemeinsam mit ihrem Partner Orlando Bloom (48) großzieht, wird sie bei einigen Shows begleiten. Katy erklärte in einem Interview mit E! News, dass sie diese Möglichkeit noch nutzen möchte, bevor Daisy mit der Schule beginnt, und fügte hinzu: "Sie liebt es, dabei zu sein, aber auf die Bühne darf sie nicht."

Im Interview erzählte sie außerdem, wie sehr sich ihre Denkweise verändert habe: So starten ihre Shows künftig früher, um auch Eltern im Publikum entgegenzukommen. Zudem postete Katy kürzlich beeindruckende Bilder auf Instagram, die angeblich von ihrer Tochter aufgenommen wurden – ihre Fans kommentierten amüsiert, wie professionell die Fotos wirken. Sie betonte zudem, dass sie bewusst darauf achte, die begrenzte Zeit mit Daisy besonders präsent zu verbringen: "Selbst wenn es nur ein paar Stunden sind, sie zählen doppelt."

Hinter den Kulissen zeigt sich Katy als liebevolle Mutter, die mit ihrer Tochter auch mal unkonventionelle Momente teilt. So berichtete sie, dass beide ein gemeinsames Talent entdeckt haben: Sie können auf Kommando rülpsen und haben kürzlich ganze 30 Minuten damit verbracht, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. "Da wusste ich, sie ist ganz klar meine Tochter", scherzte Katy. Neben Tour und Familie steht ein weiteres Abenteuer an: Katy wird als Teil einer rein weiblichen Crew mit Blue Origin ins All fliegen. Es scheint, als hätte sie einen Weg gefunden, Familienleben und Karriere auf ihre ganz eigene Art zu balancieren.

Anzeige Anzeige

GP/ MEGA Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige