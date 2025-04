Vor Flug ins All: Katy Perry teilt erstes Foto im Raumanzug

Sängerin Katy Perry (40) bereitet sich auf einen außergewöhnlichen Moment in ihrer Karriere vor: Schon bald wird die Pop-Ikone im Rahmen des "New Shepard"-Programms von Blue Origin an einem historischen Raumflug teilnehmen – mit ausschließlich weiblicher Crew. Passend zu diesem Ereignis hat Katy kürzlich auf Instagram erste Fotos in ihrem eng anliegenden blauen Raumanzug geteilt, versehen mit der Botschaft: "Für immer ehrfürchtig vor dem Universum und seiner Ausrichtung."

Gemeinsam mit fünf weiteren Frauen, darunter die Journalistin Gayle King (70) und Lauren Sánchez (55), die Verlobte von Jeff Bezos (61), wird Katy die Kármán-Linie überschreiten und für einige Minuten Schwerelosigkeit erleben. Die Raumanzüge, die die Crew für das historische Ereignis tragen wird, wurden von Lauren neu entworfen und speziell auf die Bedürfnisse von Frauen angepasst. Die Designerin erklärte gegenüber der New York Times, dass sie an einer eleganten, aber funktionalen Variante gearbeitet habe, um die typisch maskuline Gestaltung der Anzüge zu durchbrechen. Passend zu den Anzügen wird die weibliche Crew während der Mission Unterwäsche der Marke Skims von Kim Kardashian (44) tragen.

Es ist das erste Mal seit 1963, dass eine rein weibliche Crew ins All fliegt. Katy bereitet sich seit Wochen intensiv auf ihren Flug vor, liest Werke des Astrophysikers Carl Sagan und reflektiert: "Ich rede jeden Tag mit mir selbst und sage, dass ich mutig und stark bin, um die nächste Generation – besonders junge Mädchen – zu inspirieren", erklärte sie gegenüber AP News. Katys Begeisterung für den Weltraum ist nicht neu. Mit ihrem Hit "E.T." hat die Musikerin ihre Faszination für ferne Galaxien schon musikalisch verarbeitet.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, Dezember 2024

