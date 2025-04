So lautet der Zweitname von Lisa-Marie Akkayas Sohn Emilio

Lisa-Marie (24) und Furkan Akkaya (24), alias Akka, wurden vergangenen Oktober zum ersten Mal Eltern. Die beiden Reality-TV-Darsteller durften sich über die Geburt ihres Söhnchens Emilio freuen. Jetzt enthüllte die Dubai-Auswanderin den Zweitnamen des Babys: "Yakup, wie sein Opa [Akkas Papa]", verrät sie ihren Instagram-Followern stolz. Passend dazu teilt Lisa-Marie ein Foto von Emilio, der friedlich auf der Brust seines Papas schläft.

Das ist nicht das einzige Detail, das Lisa-Marie über ihren Sohn teilt. Erst vor wenigen Tagen plauderte die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash über den Alltag mit ihrem Kind und verriet, welche Routine sie in ihrem Familienalltag integriert haben: "Das erste, was wir am Morgen machen, ist zusammen mit Emilio und den Hunden eine große Kuschelrunde auf dem Sofa oder im Bett." Zudem verriet sie jüngst im Netz, dass sie den Kleinen nicht mehr stille. "Es hat bei mir einfach nicht mehr funktioniert nach einer Zeit und das ist völlig in Ordnung und kommt häufig bei Müttern vor", betonte Lisa-Marie.

Nicht jedem gefällt jedoch Lisa-Maries und Akkas offener Umgang über das Leben ihres Sohnes. Auch wenn die beiden Emilio nur verpixelt im Netz zeigen, ernten sie dafür häufig Kritik. Davon lässt sich die Influencerin aber nicht aus der Ruhe bringen. "Wir machen das, was wir für richtig halten und da hat sich keiner einzumischen", betonte sie im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige