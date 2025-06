Dubai oder Deutschland? Dort möchte Lisa Akkaya entbinden

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet derzeit ihr zweites Kind. Seit Herbst 2023 wohnt die Influencerin, die eigentlich aus Dortmund stammt, gemeinsam mit ihrem Partner Furkan (24) alias Akka in Dubai. Dort bekamen die beiden auch im Oktober 2024 ihren ersten Nachwuchs, Söhnchen Emilio. In ihrer Wahlheimat fühlt sich Lisa so richtig angekommen – kein Wunder also, dass sie sich für die Entbindung nicht mehr örtlich umorientieren möchte. "Da habe ich meine Ärztin des Vertrauens, die mir schon so sehr geholfen hat in der ersten Schwangerschaft", erzählt sie in ihrer Instagram-Story und erklärt, dass für sie nur eine Geburt in Dubai infrage komme.

Nun bleibt zu hoffen, dass Lisas Wunsch in Erfüllung geht – aktuell befindet sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin nämlich in ihrer Heimat in Deutschland. Ein weiterer Faktor ist zudem, dass die Geburt bereits in greifbare Nähe gerückt ist. Vor rund drei Wochen musste sich Lisa wegen Komplikationen bereits in ärztliche Betreuung begeben und bangte für mehrere Stunden um das Leben ihres ungeborenen Kindes. Zu diesem Zeitpunkt war sie erst im sechsten Monat, doch es drohte eine Frühgeburt. Während Akka mittlerweile zurück nach Dubai geflogen ist, konnte Lisa die Rückreise noch nicht antreten. Sie darf derzeit aufgrund medizinischer Vorgaben nicht fliegen und wird weiterhin in Deutschland ärztlich betreut.

Auch wenn ihr kleiner Sprössling noch nicht auf der Welt ist, trägt er bereits einen Namen. Auf Instagram verriet Lisa vor wenigen Tagen den Namen ihres zweiten Sprösslings, als sie ihm liebevolle Worte widmete. "Baby Xavi, bitte kämpf fleißig weiter in Mamis Bauch und halt noch etwas durch! Mama und Papa lieben dich", schrieb die 24-Jährige dort und postete passend dazu ein Foto, auf dem der Name ihren Babybauch ziert.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Anzeige Anzeige