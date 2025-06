Wow: Das liebt Lisa Marie Akkaya am meisten an ihrem Partner

Lisa Marie Akkaya (24) hat jetzt in einer Instagram-Fragerunde offenbart, was sie an ihrem Partner Furkan Akkaya (24) am meisten schätzt. Die Social-Media-Bekanntheit, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, gewährte ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihre Beziehung – und zeigte sich dabei überglücklich. "Er ist immer ehrlich und lügt mich nicht an", antwortete Lisa Marie auf eine Fanfrage und lobte Furkan zudem als engagierten Vater: "Er ist der beste Vater, den ich mir für meine Kinder ausmalen könnte." Seine Familie stehe für ihn an erster Stelle und er würde sie nie verletzen – das sei für sie das Wichtigste.

Das Paar, das regelmäßig liebevolle Einblicke in seinen Alltag teilt, wirkt inniger denn je. Gerade in einer so herausfordernden Zeit wie dieser zeigt sich, wie stark der Zusammenhalt zwischen Lisa Marie und Furkan ist. Die 24-Jährige hatte zuletzt offen über die Belastungen ihrer Schwangerschaft gesprochen – von schmerzenden Knöcheln über starkes Sodbrennen bis hin zu Sorgen um das ungeborene Kind. Umso wertvoller ist für sie die verlässliche Unterstützung ihres Partners, der ihr in dieser Zeit Sicherheit gibt und ihr das Gefühl vermittelt, nicht allein zu sein.

Mit der baldigen Geburt ihres zweiten Kindes beginnt für Lisa Marie und Furkan ein neues, aufregendes Kapitel. Ihren Sohn Xavi, dessen Namen sie bereits in liebevollen Instagram-Posts verriet, erwartet das Paar voller Vorfreude. Bekannt wurden die beiden vor allem durch ihre Teilnahme an Temptation Island, wo sie schon früh ihre enge Verbindung unter Beweis stellten. Heute gewähren sie ihren Followern ehrliche Einblicke in den Familienalltag – mit all seinen Höhen und Tiefen. Fans verfolgen ihre Reise mit großer Anteilnahme und sind gespannt, wie es für die kleine Familie nun weitergeht.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

