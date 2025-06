Furkan Akkaya fliegt ohne seine Lisa zurück nach Dubai

Furkan Akkaya (24) wird ohne seine Frau Lisa (24) aus Deutschland zurück nach Dubai fliegen. Der Reality-TV-Star muss die schwangere Lisa, die aktuell um ihren Gesundheitszustand und das Wohlergehen ihres ungeborenen Kindes bangt, zurücklassen, um sich dringenden Verpflichtungen zu Hause in Dubai zu widmen. "Akka fliegt morgen alleine zurück nach Dubai nach Hause...", ließ Lisa ihre Fans auf Instagram wissen. Sie selbst darf derzeit aufgrund medizinischer Vorgaben nicht fliegen, wird aber weiterhin in Deutschland ärztlich betreut.

Furkan kehrt nicht nur wegen beruflicher Aufgaben nach Dubai zurück, sondern auch, um sich dort um ihre gemeinsamen Hunde zu kümmern. Das Ehepaar ist es jedoch nicht gewohnt, für längere Zeit voneinander getrennt zu sein. Lisa schreibt: "Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen. Es kann zwei Wochen dauern oder einen Monat." Nicht zu wissen, wann man sich wiedersieht, stellt die beiden erneut vor eine große Herausforderung. "Zwei Wochen bei Temptation Island ohne einander waren das Längste für uns und ihr wisst, wie schwer das war."

Lisa, die ihren Followern auf Social Media regelmäßig Updates zu ihrer Schwangerschaft gibt, hat in jüngster Zeit bereits andeuten lassen, dass diese Phase mit einigen Ängsten behaftet ist. Das Paar lebt normalerweise ein glamouröses Leben in ihrer Wahlheimat Dubai, doch aktuell stehen bei der Social-Media-Bekanntheit vor allem der Gesundheitszustand ihres Babys und ihr Wohl im Mittelpunkt. In der Vergangenheit hatten sie immer wieder betont, wie wichtig ihnen die gegenseitige Unterstützung in schwierigen Zeiten sei. Die aktuellen Umstände fordern nun jedoch eine ungewohnte Distanz – schwere Zeiten, die das Paar gemeinsam durchstehen möchte.

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya, "Too Hot To Handle: Germany"-Star

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

