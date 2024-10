Jax Taylor will das Sorgerecht an seine Ex Brittany abgeben

Jax Taylor (45) hat beantragt, dass seine Noch-Ehefrau Brittany Cartwright (35) das alleinige Sorgerecht für ihren dreijährigen Sohn Cruz erhält. Wie People berichtet, bittet der "Vanderpump Rules"-Star in den eingereichten Gerichtsunterlagen darum, dass die TV-Bekanntheit sowohl das volle rechtliche als auch das physische Sorgerecht für Cruz übernimmt. Dieser Schritt folgt auf Brittanys Scheidungsantrag vom 27. August, in dem auch sie das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn beantragte.

Ein Insider erklärt zudem, dass dies keine leichte Entscheidung gewesen sei. "Dieser Schritt hat lange auf sich warten lassen und war etwas, von dem Brittany wusste, dass sie es in ihrem eigenen Interesse und dem ihres Sohnes tun musste, um voranzukommen und den turbulenten Kreislauf, in dem sie leben, zu beenden", verrät die Quelle gegenüber dem Onlineportal. Auch die 35-Jährige äußerte sich kürzlich gegenüber People zu der Situation: "Er ist ein großartiger Vater. Großartiger Vater, schrecklicher Ehemann. Ich werde Cruz nie von ihm fernhalten. Wir werden immer Cruz an erste Stelle setzen und arbeiten daran, eine gesunde Co-Elternschaft aufzubauen."

Jax und Brittany lernten sich 2015 kennen und begannen ihre Beziehung vor den Kameras von "Vanderpump Rules". Trotz zahlreicher Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung, die oft öffentlich ausgetragen wurden, heirateten sie im Juni 2019 in einer aufwendigen Zeremonie in Kentucky. Im April 2021 wurden sie Eltern ihres Sohnes Cruz, der fortan im Mittelpunkt ihres Lebens stand. Freunde des Paares berichten, dass die letzten Monate für beide emotional schwierig waren. "Jax weiß, dass dies letztendlich die richtige Entscheidung ist, aber er ist traurig darüber, wie die Dinge gelaufen sind", verriet ein Insider. Nun möchten beide vor allem für Cruz da sein und hoffen, als Elternteam gut zusammenzuarbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige